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"Продавали" технику и исчезали: в Киеве разоблачили мошенников, которые обманули сотни людей

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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"Продавали" технику и исчезали: в Киеве разоблачили мошенников, которые обманули сотни людей

В Киеве разоблачили мошенников, которые обманули сотни граждан / Фото: Национальная полиция Украины

Им грозит до восьми лет за решеткой.

Столичные полицейские разоблачили группу мошенников, которые под предлогом продаж техники обманули около 300 человек. Они это делали в режиме онлайн, "продавая" мобильную и компьютерную технику.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Нарушители создавали на интернет-площадках фейковые объявления о продаже мобильных телефонов, компьютеров и ноутбуков. Они требовали полной оплаты на банковские карты от доверчивых покупателей и исчезали. В некоторых случаях потерпевшим присылали поврежденный товар, или товар за меньшую стоимость.

В Киеве разоблачили мошенников, которые обманули сотни граждан / ©
В Киеве разоблачили мошенников, которые обманули сотни граждан

"Злоумышленники размещали на онлайн-платформах объявления о сбыте мобильных и компьютерных устройств, но после получения полной оплаты от доверчивых покупателей они исчезали или же присылали другой товар", — говорится в сообщении.

Теперь им грозит до восьми лет за решеткой.

Ранее мы сообщали о схеме вымогательства денег у родных погибших или пленных защитников Украины . Граждане призывают не перечислять средства аферистам, которые могут обещать вернуть тело или обменять пленного за определенную сумму.

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Дата публикации
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