Продавали за наличные, по безналу и закладками: в Полтаве правоохранители разоблачили группу "наркобизнесменов"

Продавали за наличные, по безналу и закладками: в Полтаве правоохранители разоблачили группу "наркобизнесменов"

По предварительным подсчетам, всего было изъято психотропных веществ и прекурсоров на сумму более 80 000 гривен по ценам черного рынка.

В Полтавской ообласти правоохранители разоблачили группу лиц, которые занимались изготовлением и сбытом наркотических средств.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Полтавской области.

"В состав преступной группы входили трое жителей Кременчуга, которые ранее имели проблемы с законом. Запрещены вещества сообщники сбывали с рук в руки, путем закладок с использованием почтовых отправлений, сети Интернет, электронных интернет-платежей и тому подобное. Для расчета с клиентами использовали как наличную, так и безналичную оплату", — сообщают в полиции.

Участники группы длительное время занимались изготовлением и збутомнаркотикив местным наркозависимым. "Товар" передавали из рук в руки или методом закладок.

Во время обысков по месту жительства фигурантов дела правоохранители обнаружили зип-пакеты и полимерные пакеты с расфасованным метадоном, бумажные свертки с марихуаной, деньги, устройства для употребления наркотиков, банковские карты, мобильные телефоны.

По предварительным подсчетам, всего было изъято психотропных веществ и прекурсоров на сумму более 80 тысяч гривен по ценам черного рынка.

Подозреваемым вручечено подозрения о совершении преступления по части 2 статьи 307 (незаконное изготовление, хранение, перевозка или пересылка с целью сбыта, а также незаконный сбыт наркотических средств) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что 37-летний житель сбыл полицейским 40 граммов кокаина, ориентировочная стоимость которого — более 100 тысяч гривен. Это была оперативная закупка правоохранителей, о которой продавец наркотиков и не догадывался.

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