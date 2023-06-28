Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Продавцом детей за границу оказался воспитатель детдома из Закарпатья: журналист шокировал подробностями (фото)

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
1409
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Продавцом детей за границу оказался воспитатель детдома из Закарпатья: журналист шокировал подробностями (фото)

Подозреваемый продажи детей воспитатель из Закарпатья / Фото: Виталий Глагола

Подозреваемый хотел продать ребенка за 25 тысяч долларов.

Журналист Виталий Глагола рассказал подробности резонансного задержания в Закарпатской области. Он утверждает, что продавцом украинских детей за границу оказался воспитатель детского дома.

Об этом он написал на своем телеграмм-канале.

По данным Виталия Глаголы, подозреваемый говорил родителям, что детей за границей усыновят, однако злоумышленник якобы планировал передать малышей черным трансплантологам, вероятно, на органы.

Также закарпатский журналист сообщил, что подозреваемым является воспитатель Чинадиевского детского дома Денис В.

Напомним, полиция Закарпатской области задержала местного жителя, сопровождавшего мать и ее 11-месячного сына. Произошло это на пункте пропуска. Следствие считает, что злоумышленник под предлогом усыновления хотел продать ребенка за границей за 25 тысяч долларов, из которых 5 тысяч пообещал отдать матери мальчика.

Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Читайте также:

Линейный перелом височной кости – мама раненой 8-месячной Мии из Краматорска о состоянии дочери

Линейный перелом височной кости – мама раненой 8-месячной Мии из Краматорска о состоянии дочери

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1409
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация