Продавцом детей за границу оказался воспитатель детдома из Закарпатья: журналист шокировал подробностями (фото)

Подозреваемый хотел продать ребенка за 25 тысяч долларов.

Журналист Виталий Глагола рассказал подробности резонансного задержания в Закарпатской области. Он утверждает, что продавцом украинских детей за границу оказался воспитатель детского дома.

Об этом он написал на своем телеграмм-канале.

По данным Виталия Глаголы, подозреваемый говорил родителям, что детей за границей усыновят, однако злоумышленник якобы планировал передать малышей черным трансплантологам, вероятно, на органы.

Также закарпатский журналист сообщил, что подозреваемым является воспитатель Чинадиевского детского дома Денис В.

Напомним, полиция Закарпатской области задержала местного жителя, сопровождавшего мать и ее 11-месячного сына. Произошло это на пункте пропуска. Следствие считает, что злоумышленник под предлогом усыновления хотел продать ребенка за границей за 25 тысяч долларов, из которых 5 тысяч пообещал отдать матери мальчика.

Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

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