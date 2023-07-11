Продавцы оскорбляли город на западе Украины и напали на женщину: в Житомире разразился языковой скандал (фото)

В Житомире продавцы одного из магазинов набросились на женщину из-за замечаний по языку обслуживания. Кроме того, они оскорбляли один из городов на западе Украины, потому что мол лучше "московск".

Об этом в Facebook сообщила старшая преподавательница Полесского национального университета Светлана Роспотнюк.

Педагог рассказала, что пришла в один из мясных магазинов и услышала неприятный диалог. Продавщица рассказывая о каком-то продукте и его месте производства — Ивано-Франковская область, начала заявлять об "ужасном названии". Ее поддержал коллега, который тогда тоже был за прилавком.

Тогда Светлана Роспотнюк сделала ей замечание, отметив, что в Украине должны обслуживать государственный язык.

"Мое замечание крайне им не понравилось, начались крики мне типа: "какая разница?", "имею право", что-то о Конституции Украины и дальше неразборчиво. На что я спокойно отвечаю, что если вы имеете полное право разговаривать как хотите, значит можного все снять на видео. Далее дама и ее коллега агрессивно вылетают из подсобки, мужчина, который в два раза выше и больше меня, хватает меня за плечи, навалившись всем весом, ударяет в стеклянное окно и начинает выталкивать из магазина", — говорит потерпевшая.

После нападения агрессивных продавцов женщина вызвала полицию и подала заявление.

"Мужчина-нападающий после вызова полиции быстро покинул магазин и дальше о его судьбе мы ничего не знаем, поскольку продавщица начала стремительно отрицать его существование. Все полицией задокументировано, следы нападения тоже. Пока ждали наряд слышали отзывы от местных, что это не первое проявление пророссийской позиции данной пары. Делайте выводы, стоит ли покупать "украинские" цыплята с привкусом московска", — сообщила Светлана Роспотнюк.

Нападающие из Житомира. Фото: Светлана Роспотнюк

После скандала жители Житомира заметили, что это не первый случай с участием продавщицы. Она в социальных сетях призывает "помириться со страно-агрессором, потому что устала от войны".

Напомним, на базе отдыха "Куманьок" в городе Запорожье женщина, выехавшая с оккупированных территорий, сделала замечание посетителям через песни российской исполнительницы Ирины Аллегровой. Как известно, певица находится под санкциями, потому что поддерживает войну РФ в Украине.

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