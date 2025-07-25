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Продавец детских колясок помогал россиянам обстреливать Харьков: что он делал
СБУ задержала агента ФСБ, который помогал россиянам обстреливать Харьков и корректировал удары по ПВО.
Киберспециалисты Службы безопасности Украины (СБУ) задержали еще одного информатора ФСБ, корректировавшего массированные ракетно-бомбовые удары российских оккупантов по Харькову.
Об этом сообщили в Управлении СБ Украины в Харьковской области.
Основной задачей задержанного было выявление и передача координат мобильных огневых групп, радиолокационных и зенитно-ракетных комплексов ПВО, защищающих небо над прифронтовым городом. Таким образом, россияне надеялись уничтожить противовоздушную оборону Харькова, чтобы беспрепятственно атаковать гражданскую инфраструктуру города.
Детали задержания
Расследование установило, что исполнителем вражеских заказов оказался 42-летний местный продавец детских колясок. Он попал в поле зрения ФСБ из-за своих антиукраинских комментариев, которые публиковал в социальных сетях.
Для корректировки российских ударов информатор во время воздушной тревоги выходил на балкон своей квартиры, расположенной на окраине города. Оттуда он следил за работой украинского ПВО, обозначал координаты потенциальных целей на Google-картах и передавал их своему куратору через анонимные чаты. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.
Напомним, Служба безопасности Украины провела громкие обыски в НАБУ и САП, что вызвало широкий общественный резонанс. Одни политики и активисты видят в этих действиях попытку давления на ключевые антикоррупционные органы, за последние годы расследовавшие ряд громких дел. Другие утверждают, что обыски были обоснованными и связаны с преступлениями в собственных рядах НАБУ.