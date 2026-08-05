«Продай жилье на донат ВСУ»: чиновник ВСП требовал $10 000 у СЗЧшника

До 10 лет за «донат на ВСУ»: должностного лица ВСП взяли под стражу за шантаж военного на $10 тысяч

Реклама

В городе Дергачи Харьковской области офицер ВСП (военнослужащая правопорядка) требовал 10 тысяч долларов США у военнослужащего, самовольно покинувшего воинскую часть (СЗЧ).

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

Реклама

Офицер имел доступ к базе данных военных, самовольно покинувших место службы. Он наугад избрал одного. Чиновник ВСП риехал домой к СЗЧшнику и потребовал у него деньги.

Реклама

Он начал запугивать дезертира уголовной ответственностью и возможным задержанием. В то же время, предложил за 10 тыс. долларов США не сообщать командование воинской части и правоохранителей о его местонахождении.

Деньги офицер цинично называл «донатом на ВСУ». Узнав, что у СЗЧшника есть трехкомнатная квартира, он предложил ему продать жилье, чтобы рассчитаться за «услуги».

Злоумышленник был задержан после получения денег вблизи его места жительства. Ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Ранее в Киеве правоохранители обезвредили коррупционную схему, организаторы которой потребовали 26 тысяч долларов за перевод военнослужащего с линии фронта в тыловую часть.

Реклама

Новости партнеров