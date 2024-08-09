"Продают через голую женскую ж*пу": в Сети скандал из-за рекламы милитарной одежды (фото)

В Сети разгорелся скандал вокруг магазина милитарной одежды, рекламирующего свой товар пикантным роликом, в котором заметили проявления сексизма.

На это обратила внимание журналистка Настя Горпинченко, опубликовав скриншот с видео.

скриншот рекламного ролика / Фото: Facebook Насти Горпинченко

"Это стопкадр из рекламного ролика магазина милитарной одежды BEZET Military Brand. Тактические штаны здесь почему-то продают через голую женскую ж*пу”, — написала она в комментарии к опубликованному кадру.

По ее словам, в комментариях к этому видео smm-ники магазина указывают на одобрительные отзывы мужчин, которые "увидели видео и забыли зачем зашли на страницу магазина" и обещают генерировать еще больше именно такого контента. При этом они "игнорируют комментарии женщин и мужчин, которые пишут, что подобный формат не ок".

"Ничего не имею ни против тактической одежды (люблю, покупаю, прям оно в командировку на фронт), не против голых задниц, но камон, сколько можно продавать женскую одежду (от кроссовок до тактического шмота) через секс?" – возмущенно написала Настя Горпинченко

При этом автор сообщения заметила, что мужских ягодиц на странице бренда нет, хотя мужская линейка продукции у них, очевидно, больше.

Напомним, недавно в Харькове бар "Вне зоны" оказался в центре скандала из-за своей коктейльной карты с провокационными и мизогонными названиями напитков.

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