Продажа котят может обернуться штрафом до 85 тысяч грн: кого могут наказать

Котенок / © pexels.com

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В Полтавской области налоговики выявили факт ведения предпринимательской деятельности без государственной регистрации. Речь идет о женщине, которая систематически продавала породистых котят через интернет и социальные сети.

Об этом сообщило Главное управление ГНС в Полтавской области.

Проверку провели в мае 2026 года после обращений граждан через цифровой сервис «ТАХ Control». Во время контрольных мероприятий был подтвержден факт продажи домашнего животного и выявлены признаки систематической деятельности.

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В частности, продавщица регулярно размещала объявления о продаже котят на онлайн-площадках и в социальных сетях, а также использовала рекламу для поиска клиентов. По данным налоговиков, к продаже предлагались котята популярной породы с редким типингом.

По результатам проверки на женщину составили протокол об административном правонарушении по статье 164 КУоАП. Документ передали в суд для дальнейшего рассмотрения.

В налоговой напомнили, что осуществление хозяйственной деятельности без государственной регистрации субъекта хозяйствования может наказываться штрафом от 17 до 34 тысяч гривен. Также закон предусматривает возможность конфискации полученных средств, продукции или средств, которые использовались для такой деятельности.

В случае повторного нарушения в течение года или получения дохода в крупных размерах штраф может вырасти до 2 000-5 000 необлагаемых минимумов, то есть от 34 до 85 тысяч гривен.

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