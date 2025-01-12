Продажа квартиры в 2025 году станет сложным испытанием: новые налоги и рост цен

С 2025 года в Украине ввели новые налоги для продавцов недвижимости, в частности, был увеличен военный сбор, НДФЛ, взнос в Пенсионный фонд и государственная пошлина.

В начале 2025 года украинский рынок недвижимости претерпел существенные изменения из-за увеличения налоговой нагрузки. С декабря 2024 г. ставка военного сбора при продаже жилья выросла с 1,5% до 5%. Это повышение вместе с другими налогами довело общую налоговую ставку для продавцов до 12%.

Об этом сообщает портал "Экономические новости".

Новые налоги для продавцов недвижимости :

• Военный сбор – 5%.

• НДФЛ (налог на доходы физических лиц) — 5%, если жилье находилось в собственности менее 3 лет.

• Взнос в Пенсионный фонд – 1%.

• Государственная пошлина – 1%.

Как результат, продавцам приходится либо снижать цены, либо рисковать потерей покупателей из-за завышения стоимости объектов.

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Прогноз роста цен в 2025 году

Эксперты прогнозируют подорожание недвижимости на 10–15% в 2025 году. Среди ключевых факторов :

• Рост себестоимости строительства.

• Колебания курса доллара.

• Увеличение стоимости нотариальных услуг.

Рекомендации для продавцов :

1. Избегать необоснованного повышения цен. По данным экспертов, каждый лишний процент прибавляет к сроку продажи объекта 4-6 недель.

2. Повышать привлекательность объектов: обновление ремонта или модернизация коммуникаций может ускорить продажу.

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Вырос также ежегодный налог на недвижимость, зависящий от размера минимальной зарплаты. Из-за ее увеличения расходы собственников недвижимости дополнительно выросли.

Особые трудности возникают у владельцев недвижимости на временно оккупированных территориях. Из-за ограниченного доступа к реестрам и невозможности заключения сделок, продажа таких объектов значительно усложнена.

Увеличение налогового бремени и экономические вызовы влияют на рынок недвижимости в Украине, создавая новые реалии для продавцов и собственников.

Напомним, что получение наследия в Украине обычно предполагает передачу имущества и ценностей, но вместе с ними можно унаследовать и определенные обязательства. В то же время закон определяет перечень прав и обязанностей, не подлежащих наследованию.