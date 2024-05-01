Продажа подержанных авто и сообщение с бранью: подробности громкого скандала с "Укрпочтой"

Компания готова извиняться в случае факапов, но не в этом случае.
В "Укрпочте" объяснили свое ответное сообщение на платформе Х (Twitter) на резкую критику продажи подержанных авто через Prozorro.
Ветеран и директор по маркетингу "Укрпочты" Максим Колесников в комментарии "Бабелю" сказал, что бранный ответ был ситуативным маркетингом. Компания готова извиняться в случае факапов, но не в этом случае.
“В Twitter (Х) люди матерят других и думают, что это норма. Но мы не «вяла рыба», которая должна принимать какие-либо упреки. Сами мы никого не браним. И я не понимаю, почему людей это так цепляет? Они хотели, чтобы мы сказали: «Да, мы бнуты». Простите, такого не будет. У нас есть позиция: там, где мы правы — мы правы», — сказал Колесников.
Он добавил, что самой плохой реакцией в этом случае для "Укрпочты" было бы спрятаться и начать извиняться. Колесников считает: у любой компании должно быть достоинство. Она может ответить жестко, и это нормально.
Напомним, "Укрпочта" распродает свой транспорт. Это легковые машины, грузовые, прицепы, тракторы — в общей сложности на "Прозоро" выставили 531 единицу. Транспорт, который хотят продать или старый, или после аварии и ездить уже не может.
Да, выставили гнилое говно на аукцион.— Укрпочта (@ukrposhta) April 30, 2024
Нет, не хлопнулись.
Да, хотели бы отдать просто так тем, кому нужно, но не имеем права.
Продаем старые авто на Prozorro, потому что этого требует закон.
У Х (Twitter) это вызвало бурную критику с бранью — пользователи спрашивали, почему компания не может передать их на нужды армии. Генеральный директор АО "Укрпочта" Игорь Смелянский объяснил, что продажи имущества через Prozorro требует закон, а у Х "Укрпочта" ответила более лаконично и грубее.
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