Продажа подержанных авто и сообщение с бранью: подробности громкого скандала с "Укрпочтой"

Компания готова извиняться в случае факапов, но не в этом случае.

В "Укрпочте" объяснили свое ответное сообщение на платформе Х (Twitter) на резкую критику продажи подержанных авто через Prozorro.

Ветеран и директор по маркетингу "Укрпочты" Максим Колесников в комментарии "Бабелю" сказал, что бранный ответ был ситуативным маркетингом. Компания готова извиняться в случае факапов, но не в этом случае.

“В Twitter (Х) люди матерят других и думают, что это норма. Но мы не «вяла рыба», которая должна принимать какие-либо упреки. Сами мы никого не браним. И я не понимаю, почему людей это так цепляет? Они хотели, чтобы мы сказали: «Да, мы бнуты». Простите, такого не будет. У нас есть позиция: там, где мы правы — мы правы», — сказал Колесников.

Он добавил, что самой плохой реакцией в этом случае для "Укрпочты" было бы спрятаться и начать извиняться. Колесников считает: у любой компании должно быть достоинство. Она может ответить жестко, и это нормально.

Напомним, "Укрпочта" распродает свой транспорт. Это легковые машины, грузовые, прицепы, тракторы — в общей сложности на "Прозоро" выставили 531 единицу. Транспорт, который хотят продать или старый, или после аварии и ездить уже не может.

Да, выставили гнилое говно на аукцион.

Нет, не хлопнулись.

Да, хотели бы отдать просто так тем, кому нужно, но не имеем права.



Продаем старые авто на Prozorro, потому что этого требует закон. — Укрпочта (@ukrposhta) April 30, 2024

У Х (Twitter) это вызвало бурную критику с бранью — пользователи спрашивали, почему компания не может передать их на нужды армии. Генеральный директор АО "Укрпочта" Игорь Смелянский объяснил, что продажи имущества через Prozorro требует закон, а у Х "Укрпочта" ответила более лаконично и грубее.

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