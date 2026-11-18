Продажи на OLX.

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С 1 января 2027 г. в Украине начнут действовать новые правила для продавцов на онлайн-платформах. В частности, пользователям OLX, которые продают товары через сервис OLX Доставка, придется подтверждать личность через Дію. Также для частных продавцов вводится удержание налога в размере 10% с дохода, превышающего установленный годовой лимит.

Об этом сообщили в OLX.

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Новые требования предусмотрены законом №4903-IX от 9 июня 2026 года, разработанным на основе европейской директивы DAC7. Они будут касаться не всех пользователей платформы, а именно продавцов, которые пользуются доставкой OLX.

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Кому обязуется пройти верификацию на OLX.ua

Со следующего года продавцы, пользующиеся OLX доставкой, должны подтвердить свое лицо через приложение «Дія». Это касается и тех, кто продает свои вещи время от времени и получает небольшие суммы.

По информации компании, процедура будет безвозмездной и продлится несколько минут. Пройти ее можно будет при подтверждении первого заказа с OLX доставкой. В то же время, с 1 декабря 2026 года пользователи смогут сделать это заранее.

Если продавец откажется от верификации, OLX приостановит возможность пользоваться услугой доставки. При этом аккаунт останется активным. После подтверждения личности доступ к OLX Доставки возобновят.

Для покупателей ничего не изменится — им не нужно будет проходить дополнительную проверку.

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Налог на OLX: кто и сколько будет платить

Еще одно изменение касается налогообложения доходов частных продавцов. С 2027 года OLX будет удерживать 10% налога, если сумма продаж через OLX доставку за календарный год превысит эквивалент 2000 евро.

Важно, что налог будет начисляться не на весь доход, а только на сумму превышения установленного лимита. Его гривневый эквивалент будет определяться по официальному курсу НБУ на 1 января соответствующего года. К примеру, если за год продавец получит от продаж через OLX Доставку сумму, эквивалентную 2500 евро, налог удержат всего с 500 евро превышения. По ставке 10% это составит эквивалент в 50 евро.

Если сумма продаж не превысит 2000 евро, OLX не удерживает этот налог. В то же время компания все равно будет передавать информацию о доходах продавца в Государственную налоговую службу.

В OLX отдельно подчеркивают, что 10% — это не комиссия платформы, а государственный налог, предусмотренный законом.

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Также в компании предупреждают: если человек продает товары на нескольких онлайн-площадках, налоговый может учитывать совокупный доход с разных платформ. Поэтому распределение продаж между маркетплейсами не гарантирует, что годовой лимит не будет превышен.

Что изменится для ФЛП

Для физических лиц-предпринимателей принципы налогообложения не изменяются. Они и дальше будут платить налоги в соответствии со своей системой налогообложения.

Однако OLX будет включать информацию о продаже ФЛП через OLX Доставку в ежегодный отчет для налоговой. Для этого предприниматель должен подключить свой ФЛП к учетной записи на платформе.

Какие данные OLX будет передавать налоговой

Согласно новым правилам, онлайн-платформа будет ежегодно отчитываться перед ГНС о доходах продавцов. В отчет будут включаться персональные данные пользователей, включая имя и фамилию, дату рождения, адрес проживания, налоговый номер и страну налогового резидентства.

Также налоговая будет получать информацию о финансовых операциях: сумму дохода, количество сделок, комиссии и удержанные налоги. Эти данные будут отображаться отдельно за каждый квартал.

Первый отчет OLX представит в 2028 году — он будет содержать информацию о продажах за 2027 год. По объяснению компании, отчет платформы не заменяет налоговую декларацию, а в редких случаях у продавцов может возникнуть обязанность самостоятельно задекларировать доходы.

Когда начнут действовать новые правила

1 декабря 2026 — продавцы смогут по желанию пройти верификацию через «Действие» заранее.

1 января 2027 года — верификация станет обязательной для продавцов, которые пользуются доставкой OLX. Начнут действовать новые правила налогообложения и отчетности.

2028 год — OLX передаст в ГНС первый отчет о доходах продавцов за 2027 год.

В то же время, в компании предостерегают, что окончательный порядок верификации пользователей еще не утвержден. Его могут уточнить нормативными актами, принятыми во исполнение закона №4903-IX. Поэтому процедура может измениться, а от продавцов может потребовать дополнительную информацию или прохождение дополнительной проверки.

Напомним, ранее украинец продавал на платформе OLX нерабочие игровые приставки Xbox под предлогом настоящих. Суд назначил ему штраф.

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