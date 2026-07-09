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Продажу недвижимости в Украине могут усложнить: кого коснутся новые правила
В Украине могут ввести дополнительную проверку перед продажей или другим отчуждением жилья социально уязвимых граждан.
В Верховной Раде готовят законопроект, который должен усилить защиту единого жилья социально уязвимых граждан от потери из-за долгов, исполнительных производств, мошенничества или необдуманных сделок.
Об этом сообщили в Комитете Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, передает "Судебно-юридическая газета".
Законопроект предлагают ввести обязательную проверку органами социальной защиты перед выселением, продажей или другим отчуждением единого жилья уязвимого человека.
Речь идет, в частности, о пенсионерах, людях с инвалидностью, одиноких гражданах преклонных лет и военнослужащих.
В Комитете отметили, что такие люди могут терять жилье из-за долгов, исполнительных производств, мошеннических схем или сделок, последствий которых они не осознавали в полной мере.
По словам авторов инициативы, иногда даже небольшой или искусственно сформированный долг, в частности, за коммунальные услуги, может стать основанием для обращения взыскания на квартиру или дом через суд.
Особенно уязвимы люди, которые не могут самостоятельно защитить свои права в суде, не имеют поддержки родственников, нуждаются в постоянном уходе или находятся на военной службе.
В Комитете отметили, что действующее законодательство защищает жилье только в отдельных случаях. В то же время, исполнители, нотариусы и государственные регистраторы не всегда проверяют социальный статус собственника и возможные последствия потери им жилья.
Новый механизм должен включать индивидуальную оценку ситуации человека. Отчуждение единственного жилья уязвимого лица не должно происходить без такой проверки и без альтернативного обеспечения жильем.
Также в Комитете считают, что если государственные органы или местные власти берут на себя уход за человеком, его имущество не должно переходить третьим лицам, в частности, по заниженной стоимости.
Речь идет только о подготовке законопроекта. Новые правила еще не вступили в силу.
Ранее мы писали, что в Украине участились случаи принудительного взыскания имущества за неуплату коммунальных услуг. В частности, резонанс вызвала конфискация квартиры у пенсионера в Киеве, накопившего значительный долг перед жилищно-строительным кооперативом (ЖСК).