Продажу недвижимости в Украине могут усложнить: кого коснутся новые правила

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В Верховной Раде готовят законопроект, который должен усилить защиту единого жилья социально уязвимых граждан от потери из-за долгов, исполнительных производств, мошенничества или необдуманных сделок.

Об этом сообщили в Комитете Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, передает "Судебно-юридическая газета".

Законопроект предлагают ввести обязательную проверку органами социальной защиты перед выселением, продажей или другим отчуждением единого жилья уязвимого человека.

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Речь идет, в частности, о пенсионерах, людях с инвалидностью, одиноких гражданах преклонных лет и военнослужащих.

В Комитете отметили, что такие люди могут терять жилье из-за долгов, исполнительных производств, мошеннических схем или сделок, последствий которых они не осознавали в полной мере.

По словам авторов инициативы, иногда даже небольшой или искусственно сформированный долг, в частности, за коммунальные услуги, может стать основанием для обращения взыскания на квартиру или дом через суд.

Особенно уязвимы люди, которые не могут самостоятельно защитить свои права в суде, не имеют поддержки родственников, нуждаются в постоянном уходе или находятся на военной службе.

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В Комитете отметили, что действующее законодательство защищает жилье только в отдельных случаях. В то же время, исполнители, нотариусы и государственные регистраторы не всегда проверяют социальный статус собственника и возможные последствия потери им жилья.

Новый механизм должен включать индивидуальную оценку ситуации человека. Отчуждение единственного жилья уязвимого лица не должно происходить без такой проверки и без альтернативного обеспечения жильем.

Также в Комитете считают, что если государственные органы или местные власти берут на себя уход за человеком, его имущество не должно переходить третьим лицам, в частности, по заниженной стоимости.

Речь идет только о подготовке законопроекта. Новые правила еще не вступили в силу.

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Ранее мы писали, что в Украине участились случаи принудительного взыскания имущества за неуплату коммунальных услуг. В частности, резонанс вызвала конфискация квартиры у пенсионера в Киеве, накопившего значительный долг перед жилищно-строительным кооперативом (ЖСК).

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