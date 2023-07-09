Продажу сигарет в Украине ограничат: какие табачные изделия подпадут под запрет

В Украине с 11 июля 2023 года вступает в силу закон №1978 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о здравоохранении населения от вредного влияния табака", принятый парламентариями в конце 2021 года.

Об этом сообщает Госпродпотребслужба.

По информации ведомства, новый закон регламентирует следующие изменения:

запретят рекламу и стимулирование продаж табачных изделий, электронных сигарет и жидкостей к ним;

установят штраф за реализацию лицам, не достигшим 18 лет, в размере 1020 грн, а в случае повторного в течение года нарушения — 10200 грн;

запретят продажу ароматизированных сигарет и табака для самокруток;

введут ответственность за запрет курения с использованием устройств для нагревания во всех общественных местах и помещениях по аналогии с курением обычных сигарет.

В пояснительной записке к документу отмечается, что употребление табака — одна из основных причин смертности, которую можно предотвратить. Так, по оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), от болезней, вызванных употреблением табака, ежегодно умирает более 8 миллионов человек в мире. В Украине эта цифра составляет около 130 тысяч человек.

Использование табачных изделий является одним из основных факторов риска возникновения неинфекционных заболеваний, на которые приходится 84% всех смертей в Украине.

"Главными целями законопроекта является обеспечение высокого уровня защиты здоровья людей, особенно детей и молодежи, от курения, что будет способствовать уменьшению заболеваемости и преждевременной смертности от неинфекционных болезней, в частности, заболеваний, вызванных употреблением табачных изделий, электронных сигарет и жидкостей", — говорится в тексте пояснительной записки.

Ранее стало известно, что в Украине с начала года на 20% увеличился акциз на сигареты, соответственно в 2023 году пропорционально увеличатся и цены на сигареты.

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