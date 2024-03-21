Продемонстрировал искусство паркура: в Тернопольской области гражданский сбежал от ТЦК – эпичное видео

Мужчину не смогли догнать даже с помощью авто.

В Тернопольской области гражданский бег от представителей ТЦК. Предварительно, инцидент произошел в Бучаче.

Об этом сообщает телеграмма-канал headlines.

В Тернопольской области гражданский сбежал от ТЦК

Эпичные кадры зафиксировали камеры видеонаблюдения. На них видно, что мужчина оказался довольно искусным "паркурщиком". Так, военными пытались остановить его, догоняя на авто, но беглец быстро перепрыгнул через забор и скрылся.

Ранее в Южноукраинске военные решили пообщаться с прохожим. Муж быстро развернулся и сбежал от военкомов.

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