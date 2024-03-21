Продемонстрировал искусство паркура: в Тернопольской области гражданский сбежал от ТЦК – эпичное видео

Мужчину не смогли догнать даже с помощью авто.
В Тернопольской области гражданский бег от представителей ТЦК. Предварительно, инцидент произошел в Бучаче.
Об этом сообщает телеграмма-канал headlines.
Эпичные кадры зафиксировали камеры видеонаблюдения. На них видно, что мужчина оказался довольно искусным "паркурщиком". Так, военными пытались остановить его, догоняя на авто, но беглец быстро перепрыгнул через забор и скрылся.
Ранее в Южноукраинске военные решили пообщаться с прохожим. Муж быстро развернулся и сбежал от военкомов.
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