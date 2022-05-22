"Продемонстрируем нашу благодарность": Зеленский прокомментировал "зеркальный" законопроект о предоставлении полякам особого статуса

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил важность внесения в парламент законопроекта об особом правовом статусе граждан Польши в Украине.

Зеленский считает, что принятие такого закона в Украине станет достойным ответом на помощь Польши.

Об этом глава государства сказал во время видеообращения 22 мая.

"Другое решение, о котором сказал сегодня — это подготовка законопроекта, который будет зеркальным соответствием принятого в Польше закона о наших гражданах, об украинцах. Как теперь украинцы и украинки, временно находящиеся в Польше, спасаясь от этой войны де-факто и де- юре получили те же возможности, что и поляки. И это будет правильный жест принять такой закон в Украине", — отметил он.

По словам Зеленского, таким образом Украина продемонстрирует свою благодарность польскому народу.

"Да будет так, что гражданам Польши никогда не придется таким законом пользоваться, но давайте продемонстрируем нашу благодарность и наше уважение. Хочу также, чтобы это было элементом нашей новой политики с соседством — мы должны решать споры и убрать давление прошлого из наших современных отношений с всеми уважающими нас соседями Украины, которые не являются оккупантами нашего государства", — подчеркнул он.

Украинско-польские отношения наконец-то – на абсолютно чистой и искренней основе: обращение Зеленского за 22 мая

Напомним, 22 мая польский президент прибыл в Украину.

Выступая в Верховной Раде Украины, Анджей Дуда пообещал сделать все возможное, чтобы Украина стала членом Евросоюза.