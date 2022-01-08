"Продиктовано пандемией коронавируса": в Украине назвали слово 2021 года

Украинское слово "щеплення" вплоть до начала массовой вакцинации против COVID-19 употребляли чаще "вакцинации".
Онлайн-словарь современного украинского языка и сленга "Мыслово" выбрал словом 2021 существительное "вакцина".
Об этом говорится на сайте словаря.
В прошлом году словом 2020 стал "коронавирус". В этом году тематика избранного слова не изменилась.
"События последних двух лет не оставляют нам простора для маневра. Как и в прошлом году, нынешнее слово года продиктовано пандемией коронавируса, но уже на следующем ее витке. Вакцина и производные от нее слова, прежде всего "вакцинация", полностью доминировали в общественной дискуссии года, что прошел", — подчеркнули у "Мыслово".
В то же время, в "Мыслово" отмечают, что украинское слово "щеплення" вплоть до начала массовой вакцинации против COVID-19 употребляли чаще "вакцинации".
Среди других важных производных или связанных с вакциной/вакцинацией слов 2021 словарь отмечает:
- антивакцинатор (сокращенно антиваксер или антивакс);
- ревакцинация;
- бустерная доза (сокращенно бустер);
- иммунизация;
- иммунитет;
- наковная тысяча или тысяча Зеленского.
Другими словами, которые определяли публичный дискурс в прошлом году, были:
- Большое строительство;
- деолигархизация;
- земля;
- вагнергейт;
- война.
Следует отметить, что слова и определения для "Мыслово" присылают сами пользователи. В этом году слово года выбирали уже в девятый раз.
Напомним, по данным Оксфордского словаря, главным словом 2021 года стало "вакс". Сокращение от вакцины или вакцинированного словарь назвал наиболее употребительными терминами в прошлом году.
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