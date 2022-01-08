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"Продиктовано пандемией коронавируса": в Украине назвали слово 2021 года

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"Продиктовано пандемией коронавируса": в Украине назвали слово 2021 года

Associated Press

Украинское слово "щеплення" вплоть до начала массовой вакцинации против COVID-19 употребляли чаще "вакцинации".

Онлайн-словарь современного украинского языка и сленга "Мыслово" выбрал словом 2021 существительное "вакцина".

Об этом говорится на сайте словаря.

В прошлом году словом 2020 стал "коронавирус". В этом году тематика избранного слова не изменилась.

"События последних двух лет не оставляют нам простора для маневра. Как и в прошлом году, нынешнее слово года продиктовано пандемией коронавируса, но уже на следующем ее витке. Вакцина и производные от нее слова, прежде всего "вакцинация", полностью доминировали в общественной дискуссии года, что прошел", — подчеркнули у "Мыслово".

В то же время, в "Мыслово" отмечают, что украинское слово "щеплення" вплоть до начала массовой вакцинации против COVID-19 употребляли чаще "вакцинации".

Среди других важных производных или связанных с вакциной/вакцинацией слов 2021 словарь отмечает:

  • антивакцинатор (сокращенно антиваксер или антивакс);
  • ревакцинация;
  • бустерная доза (сокращенно бустер);
  • иммунизация;
  • иммунитет;
  • наковная тысяча или тысяча Зеленского.

Другими словами, которые определяли публичный дискурс в прошлом году, были:

  • Большое строительство;
  • деолигархизация;
  • земля;
  • вагнергейт;
  • война.

Следует отметить, что слова и определения для "Мыслово" присылают сами пользователи. В этом году слово года выбирали уже в девятый раз.

Напомним, по данным Оксфордского словаря, главным словом 2021 года стало "вакс". Сокращение от вакцины или вакцинированного словарь назвал наиболее употребительными терминами в прошлом году.

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