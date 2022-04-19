Продлена возможность пересечения границы украинцами по внутренним паспортам — ГНСУ

Это касается всех граждан, не зависимо от областей, из которых они направляются.

Возможность пересечения границы гражданами Украины по внутренним паспортам продлена.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины в сообщении в Facebook.

Такое решение принято ввиду ситуации, складывающейся на территории Украины во время военного положения, когда граждане Украины не могут быстро и своевременно оформить паспорт гражданина Украины для выезда за границу (загранпаспорт).

Именно по гуманитарным обстоятельствам и по ранее достигнутым договоренностям со сопредельными странами сотрудники пограничного ведомства будут осуществлять пропуск граждан Украины, в том числе и по внутреннему паспортному документу.

Это касается всех граждан, не зависимо от областей, из которых они направляются.

Правила пересечения государственной границы гражданами Украины регламентируются Постановлением Кабинета Министров Украины от 27 января 1995 №57.

Выезд за пределы Украины детей, не достигших 16-летнего возраста, осуществляется при наличии паспорта гражданина Украины или свидетельства о рождении ребенка (при отсутствии паспорта гражданина Украины).

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"В то же время Государственная пограничная служба обращает внимание граждан Украины, что в отдельных случаях во время пребывания за границей может возникнуть острая необходимость наличия загранпаспорта, что определено законодательством стран, где наши края планируют находиться, или во время поездок между разными странами. Поэтому советуем гражданам Украины учитывать разные ситуации и по возможности оформить себе загранпаспорт еще до пересечения границы", — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что в Украине снова начала действовать норма, по которой пересечь границу можно только по загранпаспорту. Об этом рассказал представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

Добавим, что ранее в Польше объяснили, почему украинским беженцам не следует переезжать в большие города.

Как сообщалось, некоторые мужчины могут выехать за границу во время военного положения: перечень необходимых документов.

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