Продлит ли Украина транзит российского газа через свою территорию в 2025 году: Зеленский поставил точку

В конце 2024 года завершается действие пятилетнего соглашения о транзите российского газа через территорию Украины.

Украина не будет продлевать договор с Россией о транзите газа через свою территорию, то есть после 31 декабря 2024 года российский газ не будет транспортироваться в Европу через нашу территорию.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции во вторник, 27 августа.

"Договор с Россией (о транзите газа через украинскую территорию — ред.) никто продолжать не будет. Здесь мы поставили точку. Что касается транзита газа от других компаний, если будет продолжаться запрос некоторых наших европейских партнеров, мы будем тогда рассматривать другие вопросы. О чем говорил Путин в Азербайджане – мне неизвестно. Не уверен, что о транзите газа”, — подчеркнул глава государства.

Следует добавить, что в конце 2024 года завершается действие пятилетнего соглашения о транзите российского газа через территорию Украины.

Напомним, Financial Times считает, что после прекращения транзита российского газа в Европу через Украину 2025 зимой для ЕС могут возникнуть определенные риски.

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