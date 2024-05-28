Продлят ли срок обновления данных: что говорят в "Слуге народа"

В Верховной Раде зарегистрируют законопроект, согласно которому срок обновления данных военнообязанных увеличат до 150 дней.

Об этом заявил народный депутат от Европейской Солидарности Владимир Арьев в эфире Эспрессо.

Сейчас система ТЦК оказалась не готова принять то количество граждан, которые пошли обновлять данные. Поскольку, после обновления данных в приложении "Резерв+" и информации о розыске, все равно нужно идти в ТЦК. Это свидетельствует о том, что приложение разрабатывалось очень быстро и в сжатые сроки", – сказал Арьев.

Что ответил Вениславский

В то же время, нардеп от правящей Слуги народа Федор Вениславский в комментарии LIGA.net ответил, что "сейчас нет оснований считать, что уже имеющиеся способы не позволяют обновить данные".

Также он заявил, что нардепы потребуют от правительства и Министерства обороны применить таким образом, чтобы "разгрузить ТЦК" и перенести решение вопросов с военкоматами онлайн.

В то же время, нардеп от правящей партии "Слуги народа" Федор Вениславский в комментарии LIGA.net ответил, что "сейчас нет оснований считать, что уже имеющиеся способы не позволяют обновить данные".

По мнению нардепа Вениславского, анонсированный Арьевым законопроект – это " политический пиар-ход".

"На данный момент нет оснований полагать, что предусмотренные законом пути обновления данных не позволят это сделать", – заявил он.

Отметим, если военнообязанные не будут состоять на учете или вовремя не обновят личные данные, то им грозит штраф 17 тысяч гривен.

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