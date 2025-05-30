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Продлят ли срок прохождения ВВК для ограниченно пригодных: в Раде ответили
В случае игнорирования требования военнообязанный может быть привлечен к административной ответственности или направлен на принудительное прохождение ВВК.
В Украине все граждане с категорией «ограниченно пригодные к военной службе» обязаны повторно пройти военно-врачебную комиссию (ВВК) до 5 июня 2025 года. Этот срок предусмотрен действующим законодательством и его продление не планируется.
Об этом сообщил народный депутат Александр Федиенко.
Он подчеркнул, что соответствующие нормы регулируются новыми изменениями в Законе Украины «О воинской обязанности и военной службе», которые вступили в силу с мая.
«Все военнообязанные, имеющие статус „ограниченно пригодных“, должны пройти повторное медицинское обследование и получить обновленное заключение ВВК до 5 июня включительно», — отметил депутат.
Кому нужно пройти ВВК:
Согласно Закону Украины от 12 февраля 2025 года № 4235-IX, мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, ранее получившие статус «ограниченно годный», обязаны до 5 июня пройти повторную военно-врачебную комиссию для уточнения степени годности к службе.
Согласно требованиям закона, такие граждане должны самостоятельно прибыть в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) по месту нахождения на военном учете и пройти медицинское обследование в составе ВВК.
Что будет, если не пройти ВВК до 5 июня:
Военнообязанные мужчины, которые до установленного срока не пройдут повторную военно-врачебную комиссию (ВВК), могут быть оштрафованы на сумму от 17 000 до 25 500 гривен. Об этом говорится в статье 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП).
Кроме штрафа предусмотрены и другие последствия: таких лиц могут объявить в розыск для принудительного доставки в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).
Напомним, по словам народной депутатки Нины Южанины, те граждане, которые не прошли повторную военно-врачебную комиссию (ВВК), рискуют автоматически стать пригодными.
Депутат рассказала, что многие откладывают обновление статуса на последний момент, а затем вдруг оказывается, что уже есть повестка или личность в розыске, и тогда уже подтвердить состояние здоровья нереально.