"Продолжаем обновление": Зеленский заинтриговал новыми кадровыми изменениями в ВСУ

Зеленский рассказал о совещании, которое провел.
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 10 февраля, провел важные совещания, касающиеся кадровых смен военного руководства.
Об этом глава государства сообщил в Сети.
Он подчеркнул, что изменения – будут.
"Важные совещания сегодня. Продолжаем обновление Сил обороны и безопасности Украины. Команда – эффективная. Изменения – будут", - говорится в сообщении.
По словам Зеленского, подобные шаги откроют больше возможностей.
Смена военного руководства: что известно
Президент Владимир Зеленский, 8 февраля, назначил новым главкомом ВСУ Александра Сырского. Кроме того, он назвал кандидатов на ключевые посты в Генштабе.
Впоследствии стало известно, что он официально назначил нового начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины. В кресло сел Анатолий Баргилевич.
В то же время, эксперты озвучили вероятные сценарии войны после прихода Сырского.
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