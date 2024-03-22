Продолжается боевая работа в Одесской области — Силы обороны юга

Идет боевая работа в Одесской области.

Об этом сообщает Силы обороны юга в сообщении в социальных сетях.

Напоминаем! Это тоже может быть опасно! Интересные кадры работы ПВО не стоят вам жизни!", — говорится в сообщении.

Берегите себя, находитесь в укрытиях, не мешайте Силам обороны.

Стало известно обновление информации о движении БпЛА от Воздушных Сил ВСУ:

БПЛА в Тернопольской области курсом на Львовщину;

БпЛА в Хмельницкой области в направлении Тернопольской области, курс западный;

БПЛА на границе Винницкой и Хмельницкой областей, курс западный;

БпЛА в Черкасской области в направлении Винницкой области, курс западный;

БПЛА в Кировоградской области двигаются по западному курсу;

БпЛА на Днепропетровщине двигаются по западному курсу;

БПЛА на востоке Николаевщины двигаются по северо-западному курсу;

БпЛА в Запорожской области в направлении Днепра;

БпЛА в акватории Черного моря в направлении Одессы;

БПЛА на границе Одесской и Николаевской областей близится к Винницкой области.

Напомним, что в России на воздух поднялись несколько Ту-95мс.

Больше читайте в материале ТСН.ua: Загадочный свист ракеты над Киевом: эксперт объяснил, чем мог атаковать Путин и при чем здесь "удар мести"

Добавим, россияне устроили массированную ракетную атаку по Киеву и области в ночь на 21 марта. Над городом и в районе столицы сбили около 30 российских ракет , в том числе и баллистические. По состоянию на утро 21 марта известно о 13 раненых киевлянах.

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