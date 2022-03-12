Продолжается очередной этап эвакуации людей в Киевской области: обнародованы маршруты

Полиция просит людей четко следовать инструкциям правоохранителей и сохранять спокойствие.

В Киевской области, в субботу, 12 марта, продолжается очередной этап эвакуации граждан.

Населенные пункты: Буча, Ворзель, Андреевка, Микуличи, Гостомель, Немешаем, Михайловка-Рубежика, Романовка, Бородянка, Казаровичи.

Об этом сообщает полиция в Киевской области.

Людей просят с документами и вещами прибыть на точки сбора.

Маршруты:

Микуличи-Немешаево-Ворзель-Михайловка-Рубежовка-Белогородка

Гостомель-Буча-Михайловка-Рубежовка-Белогородка

Бородянка-Песковка-Малин-Радомышль-Кочеров-Коростышев-Глубочица-Житомир

Андреевка-Липовка-Макаров-Небелица — Ставище-Брусилов-Хомутец-Фастов

Казаровичи-Киев

К маршрутам следования можно присоединяться на собственном автомобиле.

Пункты собрания:

с. Андреевка – ул. Меля, 114 (сельский совет)

с. Микуличи – ул. Центральная, 1 (сельский совет)

с. Буча – ул. Энергетиков, 12

пгт. Гостомель, перекресток ул. Вокзальная и ул. Лесная

Бородянка – с. Бородянка, ул. Центральная, 331 (сельсовет)

Казаровичи – с. Лютеж, центр.

"Четко следуйте инструкциям правоохранителей и сохраняйте спокойствие", — говорится в сообщении полиции.

Напомним, сегодня, 12 марта, около 7 утра враг сбросил по меньшей мере 6 ракет в район военного аэродрома. Поврежден склад с боеприпасами. Детонировали снаряды.

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