Продолжается расследование, о деталях говорить рано: Зеленский отреагировал на авиакатастрофу на Житомирщине и гибель Джуса

Президент пообещал, что будут выяснены все обстоятельства авиакатастрофы.

В небе над Житомирщиной 25 августа произошла крушение. Трое лётчиков погибли. Среди них Андрей Пильщиков, позывной – Джус. Украинский офицер, один из тех, кто очень помогал нашему государству. Очень!

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 26 августа.

"Мои соболезнования родным и близким, всем, кто знал ребят. Продолжается расследование случившегося. О деталях говорить рано. Конечно, будут выяснены все обстоятельства. Конечно, Украина никогда не забудет каждого, кто защищал свободное небо Украины", — подчеркнул президент.

Зеленский за 26 августа: авиакатастрофа на Житомирщине, горячий фронт и гарантии безопасности

Напомним, в пятницу, 25 августа, в Житомирской области столкнулись два украинских самолета L-39. Все трое пилотов, к сожалению, погибли. Среди погибших – известный пилот 40-й бригады тактической авиации с позывным Juice.

Известный украинский пилот Андрей Пильщиков с позывным Juice в экипировке / Фото: из соцсетей

С начала полномасштабного вторжения российских войск Juice защищал небо Украины. Участвовал в воздушной обороне столицы, именно его подразделение прозвали "Призраком Киева".

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