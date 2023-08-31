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Преодолела 700 км: Данилов показал запуск украинской дальнобойной ракеты

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
Дата публикации
Просмотры
1801
Время на прочтение
1 мин
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Преодолела 700 км: Данилов показал запуск украинской дальнобойной ракеты

Запуск украинской ракеты/Фото с твиттера Алексея Данилова

Ракетная программа президента Украины успешно реализуется.

Так, украинская ракета была запущена на 700 километров. Испытания успешны, внедрение эффективно.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов написал в своем твиттере.

Впереди много интересного

Данилов показал мощное видео запуска. "Севастополь ждет, Камчатка ждет, Кронштадт ждет..." – отметил секретарь СНБО.

Он иронически добавил, что на кадрах – тихая и певучая украинская ночь.

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что украинское дальнобойное оружие успешно попало во враждебную цель в 700 км.

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Дата публикации
Просмотры
1801
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