Преодолела 700 км: Данилов показал запуск украинской дальнобойной ракеты

Так, украинская ракета была запущена на 700 километров. Испытания успешны, внедрение эффективно.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов написал в своем твиттере.

Впереди много интересного

Данилов показал мощное видео запуска. "Севастополь ждет, Камчатка ждет, Кронштадт ждет..." – отметил секретарь СНБО.

Он иронически добавил, что на кадрах – тихая и певучая украинская ночь.

Пресс-релиз Президента Украины в действии. Tests являются успешными, implementation является effective.

"Sevastopol is waiting, Kamchatka is waiting, Kronstadt is waiting...".



PS Quiet and singing Russian night... — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) August 31, 2023

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что украинское дальнобойное оружие успешно попало во враждебную цель в 700 км.

Читайте также: