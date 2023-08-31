Преодолела 700 км: Данилов показал запуск украинской дальнобойной ракеты

Ракетная программа президента Украины успешно реализуется.
Так, украинская ракета была запущена на 700 километров. Испытания успешны, внедрение эффективно.
Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов написал в своем твиттере.
Впереди много интересного
Данилов показал мощное видео запуска. "Севастополь ждет, Камчатка ждет, Кронштадт ждет..." – отметил секретарь СНБО.
Он иронически добавил, что на кадрах – тихая и певучая украинская ночь.
Пресс-релиз Президента Украины в действии. Tests являются успешными, implementation является effective.— Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) August 31, 2023
"Sevastopol is waiting, Kamchatka is waiting, Kronstadt is waiting...".
PS Quiet and singing Russian night...
Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что украинское дальнобойное оружие успешно попало во враждебную цель в 700 км.
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