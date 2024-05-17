Продолжат ли после 18 мая раздавать повестки на улицах: в Минобороны дали ответ

Дмитрий Лазуткин отметил, что документы будут все равно проверять, на улице тоже могут подойти.

В Министерстве обороны сообщили, продолжат ли после 18 мая раздавать повестки на улицах.

Об этом в эфире "1+1" рассказал спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин.

"Все равно документы будут проверять, на улице в том числе могут подойти... Проверять документы, могут и раздать повестку. С собой нужно иметь военно-учетный документ. Могут это делать сейчас и представители ТЦК и СП, и полицейские, и представители Пограничной службы, но это более актуально для пограничных областей", – отметил Лазуткин.

Напомним, исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека Александр Павличенко рассказал, приравнивается ли электронная повестка к физическому вручению от ТЦК. Требования электронной повестки являются такими же, как требования бумажной. Поэтому их невыполнение будет иметь юридические последствия.

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