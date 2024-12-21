Продолжают кошмарить FPV-дронами: бойцы 3-й штурмовой показали эффектную работу по оккупантам (видео)

Противник нес, несет и будет нести потери в Украине.
Пилоты Третьей штурмовой продолжают кошмарить FPV-дронами окупантов на рубежах Харьковщины. Бойцы отработали по вражеским солдатам и технике.
Об этом пишет 3-я отдельная штурмовая бригада.
"На этих кадрах бойцы попали в замаскированную пушку россиян, превратив ее в утиль повторным попаданием. Нашли в посадке и поразили миномет. Также минуснули "буханку" и грузовик россиян", — отметили в бригаде.
Кроме этого, в погребе, укрытии и окопе результативно отработали по вражеской пехоте.
Ранее бойцы 3-й штурмовой эффектно отработали по врагу Харьковской области. Они показали, как летает рот DEUS EX MACHINA 2-го штурмбата, когда фронт кишит враждебными РЭБами, прикрывает собратьев, сбивает враждебные цели и поднимает в небо гуманитарный груз.
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