Продолжают кошмарить FPV-дронами: бойцы 3-й штурмовой показали эффектную работу по оккупантам (видео)

Противник нес, несет и будет нести потери в Украине.

Пилоты Третьей штурмовой продолжают кошмарить FPV-дронами окупантов на рубежах Харьковщины. Бойцы отработали по вражеским солдатам и технике.

Об этом пишет 3-я отдельная штурмовая бригада.

Третья штурмовая показала эффектную работу по оккупантам

"На этих кадрах бойцы попали в замаскированную пушку россиян, превратив ее в утиль повторным попаданием. Нашли в посадке и поразили миномет. Также минуснули "буханку" и грузовик россиян", — отметили в бригаде.

Кроме этого, в погребе, укрытии и окопе результативно отработали по вражеской пехоте.

Ранее бойцы 3-й штурмовой эффектно отработали по врагу Харьковской области. Они показали, как летает рот DEUS EX MACHINA 2-го штурмбата, когда фронт кишит враждебными РЭБами, прикрывает собратьев, сбивает враждебные цели и поднимает в небо гуманитарный груз.

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