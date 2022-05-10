Продолжаются артиллерийские дуэли: на Запорожье из-за потерь оккупанты перегруппировываются и ждут подкрепления

На Запорожском направлении после того, как Силы обороны Запорожского края отразили наступление на Гуляйполе, оккупанты приостановили наступление.
Поэтому просто обстреливают Гуляйполе и ближайшие населенные пункты из артиллерии.
Об этом сообщается в Запорожской областной государственной администрации.
"Продолжаются артиллерийские дуэли. Под обстрелами находятся Пологи, Орехов и Гуляйполе. Определенные подразделения противника проводят перегруппировку войск, чтобы подготовиться к дальнейшим активным действиям", — сообщают в ОГА.
Кроме того, ожидается, что вражеские группировки в ближайшее время усилят, поскольку идет опрокидывание сил из оккупированного Мариуполя.
Так, по свидетельству местных через Приморск со стороны Молочанска россияне перевозили 4 танка на платформах.
"Впрочем, потери противника превышают показатели комплектования, что значительно влияет на общее морально-психологическое состояние и становится предпосылкой отказа личного состава в дальнейшем участии в боевых действиях против Украины", — сообщают в ЗОДА.
Кроме этого оккупанты еще раз обстреляли временно оккупированное село Подгорное вблизи Васильевки. Сразу после этого российские пропагандисты начали распространять фейк о том, что за обстрелом стоят Вооруженные Силы Украины.
Напомним, что во временно оккупированном Мелитополе российские оккупанты под видом поиска партизан грабят местных жителей.
Читайте также:
- Девочки из Попасной, которая под обстрелами вывезла 4 взрослых, спасли простреленные ноги: история смелой сироты
- В Николаевской области ВСУ уничтожили состав оккупантов с десятками единиц техники
- Оккупанты взорвали три автомобильных моста на Харьковщине, чтобы замедлить контрнаступление ВСУ — Генштаб