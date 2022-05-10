Продолжаются артиллерийские дуэли: на Запорожье из-за потерь оккупанты перегруппировываются и ждут подкрепления

Продолжаются артиллерийские дуэли: на Запорожье из-за потерь оккупанты перегруппировываются и ждут подкрепления

На Запорожском направлении после того, как Силы обороны Запорожского края отразили наступление на Гуляйполе, оккупанты приостановили наступление.

Поэтому просто обстреливают Гуляйполе и ближайшие населенные пункты из артиллерии.

Об этом сообщается в Запорожской областной государственной администрации.

"Продолжаются артиллерийские дуэли. Под обстрелами находятся Пологи, Орехов и Гуляйполе. Определенные подразделения противника проводят перегруппировку войск, чтобы подготовиться к дальнейшим активным действиям", — сообщают в ОГА.

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Кроме того, ожидается, что вражеские группировки в ближайшее время усилят, поскольку идет опрокидывание сил из оккупированного Мариуполя.

Так, по свидетельству местных через Приморск со стороны Молочанска россияне перевозили 4 танка на платформах.

"Впрочем, потери противника превышают показатели комплектования, что значительно влияет на общее морально-психологическое состояние и становится предпосылкой отказа личного состава в дальнейшем участии в боевых действиях против Украины", — сообщают в ЗОДА.

Кроме этого оккупанты еще раз обстреляли временно оккупированное село Подгорное вблизи Васильевки. Сразу после этого российские пропагандисты начали распространять фейк о том, что за обстрелом стоят Вооруженные Силы Украины.

Напомним, что во временно оккупированном Мелитополе российские оккупанты под видом поиска партизан грабят местных жителей.

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