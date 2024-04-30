Продолжаются бои в Роботино: село все больше превращается в одну большую серую зону — аналитики

Стала известна ситуация на фронте по состоянию на конец суток 29 апреля 2024 года.

Об этом информируют аналитики Deep State.

Беломосковский , Северский и Белгородский отрезки — враг активизировался на границе с Сумщиной, но, к счастью для нас, несет только потери.

, Северский и Белгородский отрезки — враг активизировался на границе с Сумщиной, но, к счастью для нас, несет только потери. Старобельский отрезок — продолжаются активные штурмовые действия врага в Кисловце, вводятся резервы, но успехи противника явно не соответствуют заявленным ожиданиям.

Бахмутский отрезок — враг продолжает атаковать в районе Временного Яра, Ивановского и Клещиевки — успеха не имел.

Донецкий отрезок — россияне атакуют в сторону Новоалександровки, преуспевают.

Кроме того, враг проводит штурмовые действия в Керамику, имеют частичный успех. Атаки в направлении Новопокровского были отбиты. Продолжаются столкновения южнее Первомайского. Противник продвинулся на восточных окраинах Красногоровки. Были попытки врага улучшить тактическое положение возле Парасковеевки, но она не имела успеха, традиционно уровень показывает 79 ОДШБр. Так же как и атака из Сладкого в сторону Водяного, враг был отброшен назад бойцами 72 ОМБр.

Запорожский отрезок — продолжаются бои в Роботино, село все больше превращается в одну большую серую зону.

Таврический отрезок – ситуация на острове Нестрига обострилась после вчерашнего сообщения Главнокомандующего об увольнении.

Самая тяжелая ситуация остается в районе Очеретино, где россияне пытаются развить свой успех. В последнее время мнение было, что враг сконцентрируется на обеспечении левого фланга и попытается оцепить подразделения Сил Обороны за Бердичами. В то же время наблюдаем, что удары идут в направлении Константиновской трассы.

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Напомним, в Генштабе сил обороны Эстонии заявили, что российской армии не удастся захватить Времен Яр на Донбассе до 9 мая.

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