Продолжаются бои вблизи Дружелюбовки, Андреевки и Ивановки — Генштаб ВСУ

Российские захватчики пытаются использовать преимущество в живой силе и технике и поддержку из воздуха.

Стала известна оперативная информация по состоянию на 22.30 30.05.2024 по поводу российского вторжения.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Оборонительная операция наших войск продолжается. С начала суток произошло 100 боевых столкновений. Горячей остается ситуация на Кураховском и Покровском направлениях.

Российские захватчики пытаются использовать преимущество в живой силе и технике и поддержку из воздуха. Силы обороны держат противника под огневым контролем, истощая оккупантов по всей линии боевого столкновения. Украинская авиация нанесла поражение по 20 районам сосредоточения личного состава российских окупантов. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили одно средство ПВО, две артиллерийские системы и один район сосредоточения личного состава противника.

В течение суток противник нанес по территории Украины один массированный ракетно-авиационный удар, применив 19 ракет разных типов, два ракетных удара (с использованием трех ракет), 52 авиационных удара (в том числе 74 КАБ), применил 554 дрона-камикадзе и произвел более 2980 обстрелов по позициях наших войск и населенных пунктов с использованием разных типов вооружения.

На Харьковском направлении в течение суток произошло два боевых столкновения. Попытка противника продвинуться в районе населённого пункта Старица была остановлена решительными действиями украинских защитников.

В Купянском направлении противник девять раз пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Отражены шесть штурмовых действий окупантов в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Степная Новоселовка, Мясожаровка и Дружелюбовка. Потери позиций не допущены, ситуация контролируемая. В настоящее время продолжаются бои вблизи Дружелюбовки, Андреевки и Ивановки.

На Лиманском направлении нашими воинами отражена попытка противника атаковать позиции в Серебрянском лесу. Ситуация под контролем сил обороны.

На Северском направлении количество атак агрессора за сегодняшний день возросло до 11. Наши защитники остановили восемь штурмовых действий врага в районах Белогоровки и Раздолевки. В то же время в указанных районах еще продолжаются три боестолкновения. Потери позиций не допущены.

На Краматорском направлении произошло девять боевых столкновений. Защитниками Украины отражены восемь попыток российских окупантов атаковать вблизи населенных пунктов Калиновка, Белогоровка, Клищиевка, Андреевка и Часов Яр. Ситуация напряженная. Наши подразделения проводят активные мероприятия по усилению устойчивости обороны.

На Торецком направлении остановлена атака оккупантов от Зайцева в сторону Курдюмовки, потери позиций здесь также не допущены.

На Покровском направлении российские захватчики предпринимали 21 попытку оттеснить наших защитников с занимаемых позиций. Не имели успеха девять атак противника из района населенного пункта Очеретино. Кроме того, наши воины отразили восемь штурмов вблизи Сокола, Новоселовки Первой, Яснобродовки и Уманского. Еще по два боевых столкновения продолжаются неподалеку от Сокола и Очеретиного.

В Кураховском направлении ситуация остается напряженной. С начала суток подразделения Сил обороны мешали 21 атаке врага. Успешно отражены 17 штурмовых действий вблизи Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки и Водяного. В то же время противник не оставляет попыток протиснуть наши оборонные рубежи в районе Красногоровки, где проходят еще четыре боевых столкновения. Ситуация под контролем наших войск.

На Времивском направлении произошло пять боеприкосновений. Из них четыре вражеских штурма захлебнулись в районах Урожайного и Старомайорского. Продолжается отражение еще одной российской атаки вблизи Урожайного. Ситуация контролируется силами обороны Украины.

На Ореховском направлении количество штурмовых попыток противника возросло до пяти. Были отражены две атаки в районе Малой Токмачки. Проходят бои в районах населенных пунктов Малые Щербаки и Новоандреевка. Ситуация напряженная. Наши войска проводят мероприятия по стабилизации обстановки и недопущению продвижения россиян в глубь украинской территории.

На Приднепровском направлении отражены восемь попыток врага оттеснить наши подразделения на плацдармах на левом берегу Днепра, недалеко от Крынок. Ситуация контролируется.

На остальных направлениях существенных изменений ситуация не претерпела.

"Присоединяйтесь к Силам обороны! Победим вместе! Слава Украине!", — говорится в сообщении.

Напомним, на утро 30 мая 2024 года ВСУ уничтожили 506 260 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1160 военных.