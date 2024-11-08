Продолжаются бои вблизи Вознесенки, Екатериновки, Новоселидовки и Берестков — военный обозреватель

На Кураховском направлении потеряна Новоалексеевка.

Об этом сообщает блогер, военный корреспондент Богдан Мирошников в сообщении в социальных сетях.

По его словам, продолжаются арьергардные бои в остатках Вознесенки, Екатериновки, Новоселидовки и Берестков.

"К сожалению, этим поселкам недолго осталось", — пишет обозреватель.

Есть продвижение врага в районах Нововодмитровки, Солнцовки, Константинопольского.

Враг завершает создавать удобные для себя условия для дальнейшего флангирования Курахово.

"Думаю, в ближайшее время будет больше потерянных населенных пунктов в этом районе обороны. К сожалению. Но выход на линию Заря-Сонцовка-Старые Терны читался давно. Как и сворачивание обороны вдоль р. Сухие Ялы с созданием плацдармов для подхода к Кураховому с юга", – говорится в сообщении.

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Напомним, силы обороны Украины поразили ЗРК "Бук-М3" и уничтожили РПН 9С36 ЗРК "Бук-М2" российских оккупантов.

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