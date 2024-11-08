Продолжаются бои вблизи Вознесенки, Екатериновки, Новоселидовки и Берестков — военный обозреватель

Враг завершает создавать удобные для себя условия.
На Кураховском направлении потеряна Новоалексеевка.
Об этом сообщает блогер, военный корреспондент Богдан Мирошников в сообщении в социальных сетях.
По его словам, продолжаются арьергардные бои в остатках Вознесенки, Екатериновки, Новоселидовки и Берестков.
"К сожалению, этим поселкам недолго осталось", — пишет обозреватель.
Есть продвижение врага в районах Нововодмитровки, Солнцовки, Константинопольского.
Враг завершает создавать удобные для себя условия для дальнейшего флангирования Курахово.
"Думаю, в ближайшее время будет больше потерянных населенных пунктов в этом районе обороны. К сожалению. Но выход на линию Заря-Сонцовка-Старые Терны читался давно. Как и сворачивание обороны вдоль р. Сухие Ялы с созданием плацдармов для подхода к Кураховому с юга", – говорится в сообщении.
Напомним, силы обороны Украины поразили ЗРК "Бук-М3" и уничтожили РПН 9С36 ЗРК "Бук-М2" российских оккупантов.
Читайте также:
- Кадыров собирается отправить на войну против Украины 84 тысячи чеченцев – ЦНС
- Потери РФ в Украине перевалили за 690 тысяч человек
- Фронт приближается к Днепропетровщине: где еще наступает Россия и нужно ли паниковать