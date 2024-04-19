Продолжаются бои за электрическую подстанцию в Очеретино — Deep State

Враг продолжает атаковать
Карта военных действий обновлена.
Об этом сообщает Deep State.
Враг продвинулся в Новокалиново.
Продолжаются бои за электрическую подстанцию в Очеретино.
"Мы днем писали, что враг был отброшен с подстанции, однако стало известно, что они снова полезли и пытаются удержаться под шквалом артиллерии Сил Обороны", — говорится в сообщении.
Напомним, что враг поднял в воздух Ту-95МС.
В настоящее время в части Украины объявлена воздушная тревога, однако из-за угрозы враждебных беспилотников.
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