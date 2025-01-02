Продолжаются бои за остатки частного сектора возле кураховской ТЭС – военный обозреватель

Курахово: продолжаются бои за остатки частного сектора возле Кураховской ТЭС.

Об этом заявил блоггер, военный корреспондент Богдан Мирошников в сообщении в социальных сетях.

Продолжаются бои за остатки частного сектора возле Кураховской ТЭС

"На саму ТЭС оккупанты ходят силами ДРГ, пытаются нащупать слабые места. Но слабых мест там не должно быть, потому что это ключевой опорник наших сил в городе", — говорится в сообщении.

"С чем возникают проблемы – это люди и логистика. Сами понимаете, полями делать эвак, доставлять БК и продукты – не очень приятно. Поэтому захват первых зданий ТЭС и начало боев за ключевой опорник Курахового – вопрос времени. Район Дачного с севера, юга и сразу — без изменений! Ребята сдерживают врага", — добавил военный обозреватель.

Сухие Яли на северной стороне украинские воины пока контролируют тоже.

Напомним, русская армия продолжает движение южнее Покровской и уже приближается к административным границам Донецкой области. В то же время военные аналитики говорят, что наступление возле Курахово начинает угасать.

Аналитики ISW считают, что в случае взятия Курахового армия РФ может попытаться пойти дальше на запад по трассе – на Запорожье.

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