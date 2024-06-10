Продолжаются две вражеские атаки в районах Песчаного и Грековки — Генштаб ВСУ

Оккупанты продолжали попытки атаковать наши подразделения в районах Волчанска, Липцев и западнее Глубокого.

Стала известна оперативная информация по состоянию на 22.30 09.06.2024 по российскому вторжению.

Об этом сообщает в социальных сетях Генштаб ВСУ.

С начала текущих суток произошло 73 боевых столкновения. Российские захватчики нанесли по территории Украины три ракетных удара с применением трех ракет и 53 авиационных удара с применением 69 КАБов, привлекли 529 дронов-камикадзе. россияне совершили 2888 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам с использованием разных типов вооружения.

На Харьковском направлении произошло пять боевых столкновений без успеха противника. Оккупанты продолжали попытки атаковать наши подразделения в районах Волчанска, Липцев и западнее Глубокого.

произошло пять боевых столкновений без успеха противника. Оккупанты продолжали попытки атаковать наши подразделения в районах Волчанска, Липцев и западнее Глубокого. На Купянском и Лиманском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела. Штурмовые действия противника успехов не имели, ситуация контролируема. Продолжаются две вражеские атаки в районах Песчаного и Грековки.

обстановка существенных изменений не претерпела. Штурмовые действия противника успехов не имели, ситуация контролируема. Продолжаются две вражеские атаки в районах Песчаного и Грековки. На Северском направлении российские кафиры безуспешно атаковали наши позиции в районе Выемки.

российские кафиры безуспешно атаковали наши позиции в районе Выемки. На Краматорском направлении имели место девять боевых столкновений. Наибольшую активность оккупанты проявляли в районе Ивановского, однако все попытки врага улучшить свое положение были безуспешными.

направлении имели место девять боевых столкновений. Наибольшую активность оккупанты проявляли в районе Ивановского, однако все попытки врага улучшить свое положение были безуспешными. На Покровском направлении агрессор 27 раз атаковал позиции наших воинов в районах Прогресса, Евгеньевки, Новоалександровки, Новопокровского, Новоселовки Первой, Яснобродовки и Карловки. 18 атак отбито, девять еще продолжаются. Ситуация напряженная. Силы обороны держат рубежи, принимают меры по недопущению продвижения врага в глубь территории Украины.

агрессор 27 раз атаковал позиции наших воинов в районах Прогресса, Евгеньевки, Новоалександровки, Новопокровского, Новоселовки Первой, Яснобродовки и Карловки. 18 атак отбито, девять еще продолжаются. Ситуация напряженная. Силы обороны держат рубежи, принимают меры по недопущению продвижения врага в глубь территории Украины. На Кураховском направлении враг восемь раз атаковал наши позиции в районах Парасковеевки и Красногоровки. Семь атак отбиты. Продолжается боестолкновение в районе Красногоровки. Ситуация под контролем сил обороны.

враг восемь раз атаковал наши позиции в районах Парасковеевки и Красногоровки. Семь атак отбиты. Продолжается боестолкновение в районе Красногоровки. Ситуация под контролем сил обороны. На Ореховском и Приднепровском направлениях ситуация осталась без существенных изменений. Всего с начала суток враг четырежды безуспешно пытался вытеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Малой Токмачки и Крынок. Потери позиций и территорий не допущены.

В остальных направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Подразделениями нашей авиации и ракетных войск и артиллерии с начала этих суток нанесены поражения по трем районам сосредоточения личного состава и военной техники, одному средству ПВО, двум средствам артиллерии, радиолокационной станции оккупантов и составу БК.

"Слава украинским воинам! Слава Украине!", — говорится в сообщении.

Напомним, по состоянию на утро 9 июня, общие боевые потери России с начала полномасштабного наступления на Украину составляют около 518 560 военнослужащих.

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