Продолжаются круглосуточные бои: ВСУ рассказали о ситуации на Купянском направлении

Российские захватчики в районе пытаются продвигаться на Купянском направлении, сейчас идет жесткий круглосуточный бой в районе населенного пункта Кругляковка.

Об этом в эфире Эспрессо рассказал командир Батальона ударных БПАК "АХИЛЛЕС" 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко.

"Противник определяет Купянское направление как одно из приоритетных в рамках оккупации Харьковской области, в частности образование буферной зоны с Луганщиной. Купянск остается важным городом для противника. Поэтому силы и средства, которые здесь сконцентрированы, достаточно мощны со стороны врага. В" В первую очередь противник начал предпринимать подготовительные меры, применяя массированную авиацию с управляемыми авиабомбами", — подчеркнул Федоренко.

Он рассказал, что россияне пытаются повторить в Купянске сценарий, как в Волчанске и Авдеевке, то есть все города стираются под фундамент.

"Противник нарастил способности в штурмовой пехоте, легкобронированной и бронированной технике, в группе, которая пилотирует средства БПЛА, и в артиллерии. Как следствие, противнику удалось получить частичные тактические успехи, в частности зайти на левый берег реки Оскол в населенный пункт Кругляков" Федоренко.

Кроме того, он сообщил, что врагу не удалось полноценно закрепиться на левобережном плацдарме именно в районе населенного пункта Кругляковка.

"Сейчас идет жесткое сложное круглосуточное сражение с первоочередной задачей остановить врага. Затем можем говорить о дальнейшей стабилизации ситуации в случае, если противником не будут привлечены дополнительные ресурсы живой силы, а такое может быть", — добавил Федоренко.

Напомним, ранее сообщалось, что захватчики продвинулись на Донбассе.

Кроме того, мы ранее информировали, что Силы обороны Украины получили преимущество над врагом Курщины.

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