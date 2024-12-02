Продолжаются штурмовые действия: военный рассказал, какая ситуация на Купянском направлении

На Купянском направлении уже длительное время наблюдаются штурмовые действия окупантов. Их задача – полностью захватить левый берег реки Оскол.

Об этом в эфире "Эспрессо" рассказал Олесь Маляревич, заместитель командира батальона ударных БПАК "Ахиллес" 92-й ОШБр.

По словам Маляревича, сейчас движение россиян замедлено, все делается для того, чтобы за каждую посадку они несли максимальные потери.

"Ситуация на левом берегу р. Оскол сейчас более масштабная, противник уперся в эту реку в районе с. Кругляковка. Именно возле Кругляковки, в зоне напротив с.Сеньково, сейчас создалась "серая зона", то есть враг там не дошел до р. Оскол. ", – заметил Олесь Маляревич.

Оккупанты частично находятся в Кругляковке и предпринимают попытки штурмовать Колесниковку, объясняет он, а от выступления, что они пытаются расползаться верх и вниз, если смотреть по карте.

"На левом берегу реки Оскол находятся достаточно мощные силы Сил обороны Украины. Наша задача — не оставить левый берег и максимально держаться, чтобы остановить врага и наносить ему максимальные потери", — резюмировал заместитель командира батальона ударных БПАК "Ахиллес" 92-й ОШБр.

Ранее говорилось, что если российские войска закрепятся на правом берегу Оскола в Харьковской области, у них откроется возможность окружить Купянск.

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