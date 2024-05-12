Продолжаются штурмы оккупантов: какая ситуация в районе Часового Яра и Красногоровки

Только за минувшие сутки оккупанты совершили 133 минометных и артиллерийских обстрела.

Российские оккупанты продолжают активные штурмовые действия в районе Часового Яра и Красногоровки Донецкой области. Бои за город продолжаются круглосуточно.

Об этом в эфире единого телемарафона сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.

"Что касается Временного Яра, у врага произошло определенное обострение. Там продолжаются враждебные активные штурмовые действия. Ситуация к утру не изменилась. Активные боевые действия продолжаются день и ночь. Враг никаких территориальных успехов за последние дни не имел. Российская армия активизировала свои усилия, но успехов тоже не имеет. Враг активно применяет дроны и артиллерию по окрестностям Временного Яра и по самому городу", – рассказал Назар Волошин.

Он также добавил, что только за минувшие сутки оккупанты совершили 133 минометных и артиллерийских обстрела. В то же время в Красногоровке российские войска тоже не прекращают попыток штурмовать позиции украинских защитников.

“По Красногоровке там за сутки произошло около 200 артиллерийских и минометных обстрелов позиций наших защитников. Враг провел 10 штурмовых действий, совершил три авиаудара в окрестностях Красногоровки и три удара дронами. Противник не оставляет попыток штурмовать город небольшими штурмовыми группами... Наши защитники полностью сдерживают продвижение врага в глубь города. Ситуация в городе и в окрестностях — полностью под контролем подразделений ВСУ”, — подчеркнул Волошин.

В то же время, происходит и ротация украинских бойцов для отдыха и возобновления бригад.

Напомним, что украинские военные за неделю сбили уже три российских штурмовика Су-25. Всех приземлили в районе Авдеевки.

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