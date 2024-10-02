Продолжаются тяжелые бои: разведчик ВСУ рассказал, какая ситуация под Угледаром

На Угледарском направлении фронта в Украине оккупанты постоянно штурмуют. Они отдают себе отчет, что будут безумные потери, но все равно могут заходить в посадки, пытаться проводить какие-то действия.

Об этом в интервью "УНИАН" рассказал разведчик 1-го ОШБ "Да Винчи" Виталий с позывным "Грива".

“Бои с ними даются довольно тяжело. Десятки суицидальных атак в день. Они готовы за день списать роту, штурмуя одну посадку. Большинство не возвращается из штурма, погибает, и для них это допустимо", — отметил боец.

Как всегда, для любых маневров военные используют так называемый "серачок" — время суток, когда возможности наблюдения ниже: ранним утром или вечером. Россияне же часто совершают штурмовые действия именно днем, рассказал Грива, что свидетельствует об их суицидальности. По его словам, были случаи, когда штурмовали до шести единиц техники, и таких штурмов в день может быть несколько.

“К сожалению, они хорошо эту бронетехнику обустраивают, зашиваются РЭБами, обшиваются сарай, сетками, которые тоже снижают эффективность работы наших ударных дронов. За счет этого они становятся менее уязвимыми, и моментами могут привести штурмовую пехоту к нашим позициям", — подытожил разведчик.

Ранее в DeepState написали о том, что армия РФ захватила Угледар в Донецкой области и Обуховку на Курщине.

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