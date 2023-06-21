Продолжаются жесткие бои, на юге есть наше движение вперед: Зеленский о контрнаступлении

Президент Владимир Зеленский вечером 21 июня традиционно обратился к украинцам и рассказал о главных событиях суток.

Ситуация на передовой

По словам главы государства, на фронте продолжаются жесткие бои.

"Юг – уничтожаем врага. Донетчина – уничтожаем врага. Купянское направление – что бы там ни планировали российские террористы, уничтожим врага", – рассказал он.

Президент отметил, что на юге есть движение украинских сил вперед. На востоке наши защитники удерживают оборону.

"И особенно благодарен, ребята, за каждый сбитый российский вертолет. Каждое такое сбивание – важно", – добавил он.

Конференции по восстановлению Украины

В Лондон сегодня начала работу специальная Конференция по восстановлению Украины.

Зеленский поблагодарил Британию за новый пакет финансовой поддержки, Соединенным Штатам – за пакет помощи нашей инфраструктуре и энергетике, Евросоюзу – за представленный президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен финансовый инструмент для восстановления Украины объемом 50 миллиардов евро.

"Смысл этой Конференции в Лондоне не просто в том, чтобы сгенерировать усилия государств – наших партнеров, а в том, чтобы нашу трансформацию поддержал и международный бизнес. Сейчас в Британии работает украинская делегация – правительство, Офис, Верховная Рада, общественный сектор. Каждый аспект украинского восстановления и дальнейшего развития нашего государства будет представлен именно тем деятелям мирового бизнеса, чье внимание непосредственно нужно нам: нашим индустриям, городам, громадам, стране в целом. Задача Украины состоит в том, чтобы моральное лидерство нашего народа трансформировать в экономическое лидерство нашей страны", – объяснил Зеленский.

Санкции

Зеленский рассказал, что утверждается новый пакет санкций Евросоюза против России. Часть его норм подготовлена по предложениям Международной санкционной группы, работающей под председательством Майкла Макфола и Андрея Ермака.

Этот пакет должен ограничить доходы России, которые она до сих пор получала в Европе, а также перекрыть часть путей обхода ранее введенных санкций.

"Это сейчас одна из приоритетных задач. Все наши партнеры полностью проинформированы о том, насколько критически перекрыть все пути обхода санкций. Государство-террорист до сих пор имеет доступ к разным продуктам и компонентам, технологическим и финансовым схемам, которые созданы теми в мире, кто все же ценит свободу и международное право. Россия должна быть в полной изоляции, пока главные экспортные продукты России – это зло и смерть", – подчеркнул президент.

Верительные грамоты от послов

Зеленский принял верительные грамоты от прибывших в Украину послов иностранных государств.

"Норвегия, Швейцария, Азербайджан, Пакистан, Исландия. Новые послы. Всего в нашем государстве работают уже более 60 посольств и представительств государств и более 20 представительств международных организаций. Работать в Украине, работать с Украиной – это верить в Украину и у украинцев. Мир с нами, несмотря на все, что пытается делать государство-зло против нас", — подытожил Зеленский.