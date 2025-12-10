Продолжение дела "Мидас": НАБУ проводит обыски в ГНС по всей Украине

НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро Украины производит обыски в центральном аппарате Государственной налоговой службы, а также в ряде областных управлений ГНС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на источники в налоговой.

Обыски проходят в ГНС Хмельницкой, Николаевской, Запорожской и Львовской областей.

Причина проверок официально не сообщается. Источники предполагают, что они могут быть связаны с расследованием масштабной коррупции в энергетическом секторе – так называемым "делом Мидас".

Напомним, что 10 ноября работники НАБУ провели обыски у бизнесмена Тимура Миндича, бывшего министра энергетики, а затем еще действующего министра юстиции Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". Впоследствии стало известно, что Миндич покинул Украину за несколько часов до этого.

Пограничники заверили, что Миндича выпустили за границу на законном основании — у него трое несовершеннолетних детей.

Также сообщалось, что в так называемом "бекофисе" бизнесмена Тимура Миндича обнаружили 527 справок с закрытыми персональными данными о детективах НАБУ, журналистах, политиках, чиновниках и силовиках.