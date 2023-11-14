Продолжение скандала: Фарион призвала Зеленского наказать командиров "Азова"

Языковед и эксдепутат Ирина Фарион никак не угомонится и продолжает свои "языковые войны". Она обратилась к президенту Владимиру Зеленскому, главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и министру обороны Рустему Умерову.

Скандальная филологиня просит "принять меры из-за хамского поведения" экс-командира полка "Азов", заместителя командира 3 ОШБр, майора ВСУ Максима Жорина и начальника штаба бригады "Азов", защитника Мариуполя Богдана Кротевича.

Максим Жорин/Скриншот с видео

По ее мнению, Жорин и Кротевич "поносят честь украинского офицера и бросают тень на всю украинскую армию".

В частности, скандальному языковеду не понравилось, что Жорин резко отреагировал на то, что она не считает украинцами тех военных, которые общаются на русском языке. Он "трижды послал" Фарион "матом". Что касается побывавшего в российском плену защитника "Азовстали" Кротевича "Тавра", то Фарион возмущается, что он назвал ее "пособницей российской пропаганды и, возможно, человеком с высоким уровнем деменции".

Богдан Кротевич

"Не сознательное разжигание вражды и поношение потребности выполнять Закон о языке в ВСУ примером политизации армии и неслыханного возвышения одних военных формирований над другими – теми, для которых украиноязычность в армии – аксиома службы", – пишет в обращении Фарион, очевидно намекая на "Азов".

"...просто хочу зафиксировать. Фарион написала "телегу" главнокомандующему на двух боевых офицеров из 3-й штурмовой, которые сейчас на войне воюют с оккупантом. На Жорина и на Кротевича. Во время войны. Войны с Россией. Фарион "воюет" с офицерами ВСУ, которые воюют против россиян. В принципе, это логическое завершение того "движка" под лозунгами псевдонационализма", — прокомментировал волонтер Роман Доник.

Скандал с Ириной Фарион

Напомним, что украинский языковед и экс-нардепка от "Свободы" Ирина Фарион обвинила военных, в том числе бойцов "Азова", за то, что они общаются на русском языке.

В частности, Фарион заявила, что не считает "азовцев" украинцами, потому что они не общаются на украинском.

Но на этом все не кончилось. Вместо того, чтобы прислушаться к мнению большинства украинцев, возмущенных такими заявлениями, Фарион начала стоять на своем и еще больше разжигать скандал.

В частности, она опубликовала письмо от студента из оккупированного Севастополя Максима Глебова, в котором он написал, что ждет ВСУ в родном Крыму. После этого к Максиму наведалась ФСБ и заставила извиниться на камеру.

Из-за скандала со студентом из Крыма омбудсман Лубинец обратился в СБУ.

Сегодня, 14 ноября, студенты "Львовской политехники", где преподает Фарион, вышли на митинг против нее.

Читайте также: