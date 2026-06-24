"Продолжение следует": Сырский назвал и показал воинов, которые били по Москве, и заинтриговал заявлением (видео)

Военные, причастные к атаке по Москве / © Александр Сырский

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Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский показал военных, которые нанесли масштабный удар по Москве 18 июня и устроили большую панику среди россиян.

Видео с военными он опубликовал на официальной странице в телеграм-канале.

По его словам, атаковали столицу РФ операторы 1 Отдельного центра БПС СБС вместе с 412-й отдельной бригадой NEMESIS, 413-м отдельным полком «Рейд» и 414-й отдельной бригадой «Птахи Мадяра».

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Видео с кадрами атаки Сырский подписал лаконично, но интригующе: «Продолжение следует».

Украинский военнослужащий на видео добавил, что к удару по Москве были привлечены многие группы.

«Так же видели новости о Москве. Это работали как раз мои парни и наши коллеги из других рот и других зон. Это большая объединенная работа. Их было задействовано очень много», — сказал он.

© Александр Сырский

Атака на Москву 18 июня — что известно

Утро 18 июня в Москве разбудило жителей России взрывами и пожарами. Перед этим россияне слышали гул беспилотников. После серии попаданий над городом поднялся густой дым. Жители столицы были в панике и шоке.

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Президент Украины Владимир Зеленский назвал это «совершенно справедливым ответом» на удары РФ по Украине, в частности, по Киево-Печерской лавре. А у Путина разразились новыми угрозами и анонсировали мощные удары по Украине.

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