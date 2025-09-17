ТСН в социальных сетях

Продолжит ли РФ наступать на Сумы: Зеленский ответил

Анализ от Зеленского: как ВСУ сорвали российское наступление и заставили врага отказаться от планов.

Автор публикации
Руслана Сивак
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский / © Associated Press

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что, по данным разведки, Россия готовила наступление по четырем направлениям: Сумскому, Новопавловскому, Покровскому и Запорожскому.

Об этом он рассказал во время пресс-конференции с журналистами.

По его словам, попытка наступления на Сумщине потерпела неудачу. Российские войска понесли значительные потери, особенно в личном составе, и отказались от дальнейших действий на этом направлении, опрокинув силы на другие участки фронта.

«Сумская операция провалилась. Они понесли большие потери. В первую очередь личный состав. Я не знаю, что будет завтра, но сегодня они отказались от этого направления и перебросили свои средства, личный состав на другое направление. Я считаю, что там они понесли еще большие потери, как и другие», — отметил Зеленский.

По прогнозам, в ближайшее время Россия будет вынуждена сосредоточиться на двух из четырех запланированных операций. Зеленский подчеркнул, что большие потери личного состава существенно ослабили наступательный потенциал врага.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский провел в своем офисе встречу с народными депутатами от «Слуги народа». Глава государства сказал: если дела на фронте ухудшатся, то «будут тяжелые решения».

Начальник отделения рекрутинга 28-й ОМБр Денис Быстрый считает, что украинцам следует готовиться к продолжительной борьбе. По его словам, окончание войны не стоит ждать как минимум еще два года.

