Продолжительная воздушная тревога и работа ПВО в Украине: главные новости ночи 22 марта 2023 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 22 марта 2023 года:
- Тревожная ночь в Украине с работой ПВО: что известно Читать далее –>
- Ночная воздушная атака на Киев: все вражеские цели были уничтожены ПВО Читать далее –>
- Киевская ОВА сообщила о работе ПВО в области. Читать дальше –>
- В Житомирской области сработала ПВО — председатель ОВА. Читать дальше –>
- В Хмельницком слышались звуки взрывов. Прилеты не зафиксированы. Работало ПВО — ОВА Читать далее –>
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