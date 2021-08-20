Продолжительность жизни уккраинцев сократилась: сколько живут и от чего чаще всего умирают

Продолжительность жизни уккраинцев сократилась: сколько живут и от чего чаще всего умирают

В среднем женщины в Украине живут дольше мужчин почти на 10 лет.

В 2020 году средняя продолжительность жизни украинцев сократилась почти на год, по сравнению с 2019 годом и составляет 71,35 года.

Женщины в Украине живут значительно дольше мужчин — средняя продолжительность украинок — 76,22 года, тогда как у мужчин — 66,39 года. Об этом свидетельствуют данные Государственной статистики Украины.

Но за последние 30 лет продолжительность жизни наших граждан возросла. Для сравнения, в 1990 году средняя продолжительность жизни составляла 70,42 года. Мужчины в среднем жили 65,60 года, а женщины — 74,82 года.

Сейчас население Украины насчитывает 41 383 182 украинца.

За последние полгода умерло почти 400 тысяч наших граждан. Наиболее частой причиной смерти стали следующие заболевания:

онкологические;

туберкулез;

СПИД;

заболевания крови;

сердечно-сосудистые заболевания;

нарушения психики, заболевания нервной системы;

алкоголизм,

болезни желудочно-кишечного тракта;

заболевания органов дыхания;

проблемы с мочеполовой системой.

В ДТП погибли 1481 человек, от утопления — 565 человек, на пожарах — 714 человек, от отравлений — 858 человек, от алкогольных отравлений — 980 человек. Самоубийств произошло — 2988 случаев, убийств и нанесений тяжких травм — 635 случаев.

От диагностированного коронавируса погибло 35 127 украинцев.

Напомним, с начала 2021 года смертность в Украине выросла на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По подсчетам ООН, к 2100 году население Украины сократится на 45%.

Из-за низкой рождаемости и миграции в Украине постоянно ухудшается демографическая ситуация

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