Продолжится ли мобилизация после подписания мирного соглашения: Зеленский ответил

В случае подписания мирного соглашения между Украиной, США, Россией и Европой мобилизацию могут отменить или проводить частично.

Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами.

«Мобилизацию можно трансформировать или не делать в условиях, когда есть соглашение и оно реализуется, а может, делать частично и частично демобилизовать людей», — рассказал глава государства.

По его словам, самое главное — не потерять на какой-то срок войско и не потерять позиции. Это ведь, подчеркнул президент, «очень опасно».

Президент также отметил, что военное положение не будет отменено еще полгода или несколько месяцев после подписания соглашения.

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина готова провести выборы как можно быстрее после подписания соглашения о безопасности. Именно это 18 пунктом черновика мирного соглашения. Однако, отмечает Зеленский, процесс должен происходить с соблюдением демократических стандартов и при полной безопасности.