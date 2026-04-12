Продолжится ли перемирие после Пасхи: Буданов предупредил, что ждет фронт после праздничной паузы

Буданов дал понять, когда закончится праздничная тишина

Реклама

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов считает, что нынешнее Пасхальное перемирие не станет долгосрочным и вряд ли будет продолжаться после этих суток.

Об этом глава ОП сказал в комментарии Новости.LIVE.

На вопрос журналистки, были ли сигналы из РФ, что сегодняшнее перемирие, возможно, будет продолжено, Буданов ответил, что «к сожалению такого не будет»

Реклама

«Следует вспомнить, что такое уже было. Так же на Пасху однодневное перемирие было. Оно много раз нарушалось, но все равно в большинстве соблюдалось. Я думаю, что ничего не изменится и будет так же и сегодня», — сказал руководитель ОП.

Напомним, российский диктатор Путин объявил пасхальное перемирие с Украиной. Оно должно продолжаться с 16:00 11 апреля до конца суток 12 апреля.

Владимир Зеленский отреагировал на объявленное Россией краткосрочное пасхальное перемирие, заявив о готовности Украины к зеркальным шагам.

Руководитель программ безопасности Центра глобалистики «Стратегия ХХІ» Павел Лакийчук разоблачил истинную цель пасхальных заявлений диктатора Путина о перемирии на фронте.

Реклама

Офицер батальона «Свобода», экс-нардеп Андрей Ильенко напомнил, что РФ игнорировала предыдущие так называемые перемирия. Потому влияния на поле боя от него не будет.

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на утро 12 апреля с начала действия пасхального перемирия войска России 2299 раз нарушили режим прекращения огня.