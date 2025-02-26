Продолжится ли мобилизация в Украине после достижения мирного соглашения: что известно

Идут активные переговоры о завершении войны между Россией и Украиной и заключении мирного соглашения.

Вместе с тем президент Владимир Зеленский уже заявил, что будет пытаться сохранить максимальную численность украинской армии.

Так каким образом будут пополняться ряды украинской армии после прекращения боевых действий и есть ли основания для продолжения мобилизации после того, как пушки официально замолчат – читайте в материале ТСН.ua.

Трудный выбор Киева

The Economist в своей статье отмечает, что мобилизация молодежи является единственным шансом для Украины противодействовать "плохому" соглашению президента США Трампа.

ВСУ страдают от нехватки личного состава и угрозы со стороны президента США Дональда Трампа, несмотря на замедление российского наступления.

Бои остаются кровопролитными, и многие потенциальные новобранцы избегают мобилизации. Офицер 46-й бригады Артем заявлял, что политические ограничения стали причиной провала мобилизации, отметив преимущество россиян в живой силе.

"Десять россиян на одного украинца. Группа из четырех солдат, ответственных за удерживание нескольких многоэтажек, каждая из которых имеет три или четыре входа", – рассказал военный.

Хотя общая численность ВСУ (880 тысяч) превышает российскую группировку (720 тысяч), на передовой Россия скорее пополняет потери.

Издание напоминает, что в 2024 году РФ увеличила армию на 430 тыс. человек без всеобщей мобилизации. Украина стоит перед трудным выбором: снизить возраст мобилизации с 25 до 18 лет, что будет непопулярным шагом.

Высокопоставленный американский чиновник предполагает, что единственный шанс Украины бороться с "плохим" соглашением Трампа – это мобилизовать свою молодежь.

Даже официальные лица в окружении президента Владимира Зеленского признают, что Украине придется расширить свою мобилизацию, если она хочет устоять в борьбе.

The Economist предполагает, что если война и дальше будет продолжаться, а Россия будет продолжать увеличивать численность своей армии, как это было раньше, мобилизация в Украине должна будет стать еще более жесткой. Такая перспектива рискует открыть разногласия в и без того истощенной стране, считают авторы статьи.

Военное положение после прекращения огня

С февраля 2022 года Верховная Рада по представлению президента Украины каждые три месяца принимает соответствующие законы и продолжает действие военного положения и мобилизации. Так что военное положение и мобилизация в Украине длятся почти три года после начала полномасштабного вторжения России.

Нардеп Ярослав Юрчишин в эфире телеканала "Новости Live" заявил, что прекращение боевых действий в Украине не означает мгновенной отмены военного положения.

Возвращение к мирной жизни будет длительным процессом.

Он объяснил, что военное положение будет отменено только после получения гарантий безопасности, а не сразу после прекращения огня.

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"Не сразу. Должны быть гарантии безопасности. Поймите, что самый простой момент – условно три дня отсутствия обстрелов, прекращение боевых действий по факту, мы отменяем военное положение, а на четвертый день россияне прут всеми потугами. То есть так не работает. Работает: внесение указа о прекращении военного положения должно основываться на решении наших структур безопасности о том, что действительно мы сейчас можем переводить страну на мирные рамки. Это может быть или как следствие определенного мирного соглашения с гарантиями безопасности, или какие-то большие гарантии – ну, конечно, не Будапештский меморандум", – пояснил Юрчишин.

Это решение должно основываться на оценке структур безопасности и может быть следствием мирного соглашения с надежными гарантиями.

Юрчишин подчеркнул, что отмена военного положения требует гарантий безопасности для людей, особенно тех, кто находится на фронте или на оккупированных территориях, и это будет постепенный процесс.

Россия не прекратит огонь

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия прекратит боевые действия, когда будут достигнуты договоренности, устраивающие Москву.

"Вариант с "замиранием сразу", остановкой боевых действий по линии столкновения и продумыванием дальнейших шагов Россию не устроит", – подчеркнул он.

В случае прекращения огня, по словам главы Службы внешней разведки Украины Олега Иващенко, Россия будет перегруппировывать войска и готовить их к новой волне агрессии.

Мобилизация после войны

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отмечает ключевую роль мобилизационного ресурса. По его словам, будущее Украины и ее территориальная целостность будут зависеть от количества людей, готовых защищать государство.

"Главное для Вооруженных сил Украины – это не только численность действующих войск, но и количество подготовленного мобилизационного ресурса. Важно, чтобы люди были готовы взять в руки оружие и встать на защиту страны, как это было в 2022 году", – отметил он.

По словам Залужного, мобилизация необходима для продолжительного конфликта, а также для обеспечения обороноспособности страны в будущем.

Распускать армию после завершения военного положения – самоубийство

Военный эксперт Алексей Гетьман в интервью для УНИАН рассказал, что после отмены военного положения не следует распускать армию.

"Перемирие или приостановление огня не означает окончания войны на выгодных для нас условиях под гарантии безопасности от наших партнеров, чтобы мы могли начинать демобилизацию и увольнять людей", – сказал он.

Он подчеркнул, что россиянам доверять не стоит, ведь прошлые перемирия, например "хлебное" или "рождественское", во время АТО не работали — обстрелы продолжались.

Даже после оглашения перемирия, как только ОБСЕ покидала позиции, враг сразу начинал минировать и обстреливать.

"Поэтому какие-либо договоренности не должны затрагивать армию, ведь это было бы самоубийством", – отметил эксперт.

Также Алексей Гетьман подчеркнул важность привлечения молодежи в ВСУ, в частности контракты "18–24".

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"В настоящее время почти 10 тысяч молодых людей 18–24 лет добровольно согласились служить, что позволит проводить ротации и укреплять обороноспособность", – рассказал Гетьман.

По его словам, если война завершится миром с гарантиями безопасности, у Украины будет большое количество опытных военных, многие из которых решат связать свою жизнь с Вооруженными силами.

Это создаст прочную основу для профессиональной армии, готовой защищать страну в будущем.

Однолетние контракты для молодежи

Одним из ключевых нововведений в Украине, которое позволяет привлекать в ряды ВСУ молодежь, тем самым увеличивая количество военных, является введение однолетних контрактов для украинцев в возрасте от 18 до 24 лет. Кроме того, желающие присоединиться к Вооруженным силам Украины будут иметь денежное вознаграждение.

Командир взвода 24-й ОШБр "Айдар" Станислав "Осман" Бунятов считает, что инициатива с выплатой 1 миллиона гривен за контракт может стать ключевым фактором в привлечении молодых и мотивированных людей.

"Молодежь быстро учится, поддается дисциплине, поглощает идеологию подразделения и находит мотивацию там, где видит результат побратимов", – отметил Бунятов.

По его мнению, выплата миллиона направлена именно на привлечение кадров в новые специализированные подразделения.

Заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса сообщил, что через несколько дней после объявления о новом годовом контракте для молодежи 18–24 лет желание присоединиться к войскам изъявили около десяти тысяч человек.

По его мнению, такой показатель обращений за несколько дней – неплохой результат. Палиса подчеркнул, что контракт для 18–24-летних – это не завершение реформ рекрутинговой системы, а скорее начало.

“Потому что контракт 18-24 – это первая стадия, в которой мы на добровольной основе даем возможность молодым гражданам присоединиться к Вооруженным силам Украины. Это пилотный проект, к которому привлечены только шесть бригад. Одна морской пехоты, одна ДШВ и четыре – сухопутных войск”, – рассказал Павел Палиса.

По его словам, это необходимо для того, чтобы на каждом направлении, в каждой бригаде протестировать все элементы.

Сильная армия – гарантия безопасности Украины

В свою очередь Владимир Зеленский пообещал, что количественный состав украинской армии сохранится максимально.

Он считает, что у Украины нет оснований доверять заверениям Кремля в "миролюбии", поэтому сильная украинская армия станет лучшей гарантией безопасности для нашего государства в случае достижения договоренностей с государством-агрессором о прекращении огня.

“Мы верим в нашу армию, и это будет одной из главных гарантий безопасности, поэтому я сохраню в любом случае количественный состав максимальный. Количественный состав, который необходим Украине для защиты своих интересов”, – подчеркнул он.

Напомним, ранее ТСН.ua сообщал, что изменится для военнообязанных после 1 марта.

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