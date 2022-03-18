Продовольственная безопасность Украины: Шмыгаль обнародовал план действий правительства

Кабмин активизировал изменения в экономической модели в ряде ключевых направлений, чтобы поддержать украинский бизнес и максимально упростить работу в условиях военного времени.

Правительство Украины четко определило, что одним из приоритетов работы сейчас является формирование сильного экономического тыла для нашей победы.

В последнюю неделю Кабмин активизировал изменения в экономической модели в ряде ключевых направлений, чтобы поддержать украинский бизнес и максимально упростить работу в условиях военного времени.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в обращении 18 марта.

"Первое. Вопрос продовольственной безопасности. Мы не можем допустить, чтобы украинцы остались без еды, поэтому государство будет напрямую закупать у украинских производителей ключевые социальные продукты. Эти продукты будут бесплатно с завтрашнего дня раздаваться людям в тех городах, которые уже оказались в окружении или находятся на линии боевых действий", – отметил он.

Шмыгаль объяснил, как это будет происходить.

Правительство сформировало список ключевых социальных продуктов: от круп и зерна до консервов и масла. Министерство развития общин и территорий в ежедневном режиме формирует список городов, куда эту продукцию нужно доставить.

Военные местные администрации будут подавать заявки, сколько нужно продуктов для каждого из таких городов.

"Укрзалізниця" закупает продукты и в сотрудничестве с Гуманитарным штабом развозит их по регионам.

Относительно доставки во временно оккупированные населенные пункты будут привлекаться международные гуманитарные организации.

"Еще раз подчеркну, что раздача соответствующих продуктов будет происходить бесплатно для людей. Правительство уже выделило "Укрзалізниці" 18 млрд грн на реализацию этого и других задач. Мы никого не оставим один на один с бедой", — пообещал премьер.

Соответствующая программа будет стимулировать развитие собственного украинского производства пищевых продуктов, а пищевая промышленность сейчас становится одним из ключевых секторов экономики.

Напомним, правительство на время военного положения запретило или ограничило экспорт критически важных для продовольственной безопасности товаров. Речь идет о пшенице, гречихе, мясе, яйцах, масле, сахаре и т.д.

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