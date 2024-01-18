Продовольствие для Минобороны: в киевских вузах цены выше, чем у Гринкевича и Глиняной — расследование

Киевские университеты получили свои контракты с оборонным ведомством без торгов.

Национальный авиационный университет и Киевский национальный университет им. Шевченко заключили соглашения на питание с Министерством обороны, выставив цены больше, чем скандальные подрядчики Гринкевич и Глиняна.

Об этом сообщил в своем расследовании журналист проекта "Наши деньги" Юрий Николов.

Соглашения, зафиксированные в системе Prozorro, на общую сумму более 55 млн. грн. были заключены 29 декабря 2023 года. При этом НАУ выставил Министерству обороны счет на 153 гривен в сутки за одного человека, КНУ – 152,7 грн.

Как отметил журналист, цены оказались выше всех других поставщиков продовольствия для Минобороны.

Скажем, компания "Гранд консалт", принадлежащая скандально известной владелице гостиниц в Хорватии Татьяне Глиняной, один из своих контрактов с Минобороны заключила с ценой 117,84 грн/сутки. А фирма "Трейд лайнс ритейл", фигурирующая в уголовном деле по львовскому бизнесмену Игорю Гринкевичу, выиграла свой тендер с ценой 105,98 грн/сутки.

Юрий Николов отметил, что цены фирм Глиняной и Гринкевича существенно ниже, потому что они на открытых торгах конкурировали с другими компаниями за получение контрактов, а университеты получили свои контракты вообще без торгов, поскольку речь идет о питании курсантов в столовых самих университетов.

Все вышеуказанные соглашения заключены до 31 марта 2024 года. Их заключением от Минобороны занимался Департамент ресурсного обеспечения.

Напомним, Минобороны приняло решение о расторжении контракта на поставку продовольствия с компанией, аффилированной с предпринимателем Игорем Гринкевичем, одним из крупнейших поставщиков украинской армии. Бизнесмену, его сыну Роману и еще трем руководителям подконтрольных им компаний 17 января ГБР объявило о подозрении в завладении бюджетными средствами в размере почти 1 млрд грн.

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